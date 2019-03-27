Названы специи, улучшающие кровообращение и обмен веществ

Эти пряности улучшают кровообращение, очищают дыхательные пути, оказывают положительное влияние на обмен веществ, помогают организму избавляться от шлаков и токсинов, обладают бактерицидными свойствами и способствуют созданию хорошего настроения.Анис добавляют для придания пикантного вкуса к овощным и сладким блюдам: салатам из свеклы, моркови, капусты, компотам, кексам, кашам, особенно к рисовой и геркулесовой.БадьянЭта классическая пряность представляет собой темно-коричневую, одревесневшую многоконечную звездочку, в которой находится 6-8 зернышек: они и являются пряностью. Вкус у них сладковато-горький, а аромат пряный, напоминающий анис, но тоньше и сложнее.Издавна бадьян используется при выпечке пряников, кренделей, печенья. Его аромат развивается в процессе выпечки и служит признаком ее готовности. Эта пряность придает тонкий, изысканный аромат варенью, пудингам, муссам, компотам. Совершенно необходим бадьян при приготовлении блюд китайской кухни, особенно утки по-пекински. Хорошо сочетается бадьян с чесноком, луком, перцем при приготовлении различных подливок для вторых блюд.ГвоздикаПряностью являются недозрелые высушенные бутоны вечнозеленого гвоздичного дерева. Она обладает сильным ароматом и жгучим вкусом. Жгучесть сконцентрирована, по большей части, в черешках бутона, а наиболее тонкий аромат «обитает» в шляпке. При длительном хранении ароматное масло улетучивается, и ценность пряности снижается. Чтобы проверить качество специи, нужно с силой бросить несколько бутонов гвоздики в стакан с водой. Свежие бутоны утонут или будут плавать в вертикальном положении шляпкой кверху. Если же пряность будет плавать на поверхности воды в горизонтальном положении – значит, она частично или полностью утратила свое качество.Гвоздику с давних времен использовали и как пряность, и как лекарство. Гвоздикой лечили зубную боль, использовали для освежения дыхания, лечения глазных болезней, как антисептик. Как пряность, гвоздика чаще используется в целом виде. Ее можно класть в супы, уху, мясные блюда, в зельцы и паштеты из субпродуктов, блюда из капусты, особенно краснокочанной и кольраби. В молотом виде гвоздику добавляют в соусы, спагетти, при приготовлении рыбы, в тесто.ИмбирьВ качестве пряности используется разветвленное корневище, которое имеет жгучий вкус и приятный аромат. Продается он свежим, молотым или в виде засахаренных кусочков. Имбирь стимулирует работу желудка и кишечника, укрепляет иммунную систему, убивает болезнетворные бактерии, является прекрасным природным антидепрессантом. Обладает способностью быстро отогревать замерзшие конечности, устраняет симптомы гриппа.В кулинарии чаще используется имбирь тонкого помола. Его добавляют в пряничное тесто, сладкие каши, паштеты, в овощное рагу. Имбирь улучшает вкус грибных блюд, жареной свинины, запеченной утки, фаршированных перца, томатов, баклажанов, кабачков. Эта классическая пряность издавна использовалась при приготовлении сбитня, кваса, для изготовления цукатов.КорицаЭту пряность добывают из коры коричного дерева путем высушивания. В результате получают свернувшиеся трубочки желто-коричневого цвета с тонким ароматом и слегка жгучим вкусом. Лучшей по качеству и аромату считают цейлонскую корицу. Корица китайская на вкус более жгучая, терпкая, сладковатая, но менее ароматная. Малабарская корица (кассия) отличается цветом и вкусом от двух предыдущих. Она более темная, коричнево-бурого цвета, с резким горьковатым вкусом. Корица обладает антисептическими свойствами, положительно влияет на работу печени, почек, сердечно-сосудистой системы. Чаще всего корица используется молотой, иногда в виде кусочков или палочек.Нежный своеобразный аромат пирогов и булочек с корицей, знакомый с детства, дарит ощущение праздника и хорошее настроение. Корица прекрасно сочетается практически со всеми блюдами, где применяется сахар: пироги, пряники, кексы, сладкие каши, компоты. Также корицу можно смело добавлять при приготовлении курицы, свинины и баранины, в молочные, овощные и рыбные супы.КардамонПлоды этой пряности собирают слегка недозрелыми и высушивают так, чтобы их коробочки не раскрылись. В этом случае они сохранят свой приятный сильный аромат и сладковатый остропряный вкус с легким оттенком лимона. Семена вылущивают перед употреблением.Молотый же кардамон быстро теряет свой аромат.Пряность не только улучшает вкус блюд, но и оздоравливает организм, помогает ему бороться с простудой. Кардамон, добавленный в кофе, снижает действие кофеина на сердечно-сосудистую систему. Традиционно кардамон добавляют в выпечку: пряники, коврижки, печенье. Им можно ароматизировать компоты, муссы, каши, подливки и соусы, блюда из телятины, говядины, баранины, рыбы.Перец красный острыйОстрый пряный вкус перца обусловлен наличием в нем алколоида капсаицина, который и придает ему жгучесть. Капсаицин способствует ускорению обменных процессов в организме, нормализует пищеварительные процессы, обладает болеутоляющими и разогревающими свойствами. Он защищает клетки организма от действия свободных радикалов и убивает болезнетворные микроорганизмы. Капсаицин также помогает бороться с ожирением, так как увеличивает чувство сытости.В молотом виде красный острый перец можно использовать при приготовлении шашлыков, острых соусов для придания им специфического пряно-горького аромата. Он улучшает вкус говядины, птицы, свинины, рыбы, овощных блюд. Можно добавлять перец в сочетании с чесноком, кориандром, базиликом в картофельное пюре. В суп перец кладут во время варки, а не добавляют в готовое блюдо.