Комаровский назвал возможные причины головной боли у детей

Доктор Комаровский назвал опасные симптомы головной боли.Принципиальной особенностью детей первого года жизни является тот факт, что количество жидкости в полости черепа намного превышает таковое у детей постарше. Кроме того, имеются роднички, а также податливые и подвижные швы между костями черепа. Все это создает возможность амортизации и снижает риск от ударов головой и по голове.Абсолютное большинство травм головы у младенцев заканчивается благополучно, но любой удар по голове требует серьезного к себе отношения, поскольку возможны очень опасные повреждения вещества мозга и кровотечения в полости черепа. Об опасных симптомах травм головы рассказал известный украинский педиатр доктор Комаровский.Родители обязаны знать симптомы, свидетельствующие о том, что травма головы потенциально опасна и требует обязательного и неотложного обращения за медицинской помощью:потеря сознания любой продолжительности;неадекватное поведение;необычная сонливость;судороги;более одного приступа рвоты;неспособность двигать рукой или ногой;зрачки разного размера;появление темных (темно-синих) пятен под глазами или за ушами;кровотечение из носа или ушей;выделение бесцветной или кровянистой жидкости из носа или ушей.Обрати внимание: опасные симптомы могут появиться не сразу, поэтому родители должны внимательно наблюдать за ребенком как минимум в течение 24 часов после травмы головы, даже если эта травма кажется незначительной.