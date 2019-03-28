Диетолог рассказала, чем вредны бобовые продукты

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Известный диетолог рассказала о вреде бобовых.«Бобовые содержат фитаты - вещества, которые мешают усвоению минеральных элементов, в частности железа, цинка, кальция, магния, фосфора и ухудшают переваривание белка. И что важно, не только собственного. Поэтому белок бобовых усваивается на 65-70% по сравнению с белком животного происхождения (мясо, яйца), который усваивается на 90-95%. А специфические углеводы приводят к возникновению газов в кишечнике». - рассказывает Светлана.Есть несколько советов, которые смогут снизить негативное влияние бобовых:Все сушеные бобовые надо готовить, предварительно замочив их на 18 часов в воде, которую надо подкислить соком лимона, поставить в теплое место. Воду, которая была использована для замачивания, утром нужно вылить. Это уменьшает содержание фитиновой кислоты на 50%. При таком способе приготовления бобовые меньше вызывают вздутие кишечника.Тем, у кого бобовые основной источник белка для уменьшения негативного влияния фитатов (фитиновой кислоты), надо бобовые перед употреблением проращивать.Если у тебя есть проблемы с пищеварением, употребляй бобовые в небольшом количестве, правильно приготовлены. Главное, найди свои с учетом их переносимости. Все же, бобовые - хороший выбор во время поста.