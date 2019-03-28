Комаровский рассказал о вреде популярных препаратов для детей

Доктор Комаровский развенчал миф о пользе популярного препарата.«Скажите, доктор, какие противоаллергические препараты следует использовать вместе с антибиотиками?» - спросили доктора Комаровского.Вот что думает по этому поводу Евгений Олегович:«Должен признаться, что практика, когда рекомендуют при использовании антибиотиков одновременно применять противоаллергические средства действительно имеет место быть. На самом деле к медицинской науке, к рекомендациям цивилизованной педиатрии, все это не имеет никакого отношения.Представьте себе, что у вашего ребенка есть аллергия на антибиотик, назовем его «эритромицин». Ребенок принял таблетку эритромицина, и у него появилась сыпь. Мы увидели сыпь и отменили антибиотик. А теперь представьте себе, что вместе с эритромицином мы приняли таблетку противоаллергического средства. К чему это приведет? К тому, что аллергия все равно будет, только мы заметим ее не после первой таблетки, а после пятой. То есть ребенок съест в пять раз больше лекарства, которое ему фактически противопоказано». - объяснил врач-педиатр.