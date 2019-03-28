Ученые выявили механизм возникновения галлюцинаций

Эксперимент провели на лабораторных грызунах.Визуальные галлюцинации у людей могут возникнуть в результате множества причин, в числе которых психоделические вещества и психиатрические заболевания.Недавно группа исследователей из университета штата Орегон попыталась получить больше информации о том, как галлюцинации влияют на мозговую деятельность.Их новое исследование, проведенное на мышиных моделях, выявило некоторые сюрпризы.Исследователи вводили мышам вещество под названием 4-иодо-2,5-диметоксифенилизопропиламин (DOI) - галлюциногенный препарат, который исследователи часто используют в экспериментах на животных.Как и другие галлюциногены, включая ЛСД, DOI взаимодействует с рецепторами серотонина 2A, которые участвуют в процессе повторного поглощения серотонина, хотя они также могут играть другие, пока что неизвестные роли в мозге.После приема препарата исследователи показывали грызунам несколько изображений на экране и использовали различные специализированные методы для регистрации нейронной (клеточной активности мозга) активности этих грызунов.Команда обнаружила, что мыши испытывали снижение сигнала между нейронами в зрительной коре - области мозга, в основном отвечающей за интерпретацию визуальной информации. Сроки запуска нейронов также изменились."Мы были удивлены, обнаружив, что галлюциногенный препарат привел к снижению активности в зрительной коре", - объясняет Крис Ниэлл.Исследователи также увидели, что визуальные сигналы, посылаемые в зрительную кору, были похожи на сигналы, посылаемые при отсутствии препарата, а это значит, что мозг все еще получает ту же визуальную информацию, но не может ее правильно обработать.Команда ученых согласна, что изучение галлюцинаций в мышиных моделях не идеально, нужны испытания на людях.Однако исследователи отмечают, что те же виды наркотиков, которые вызывают галлюцинации у людей, также вызывают видимые изменения в движении и поведении мышей.