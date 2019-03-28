Ученые назвали самые полезные для глаз продукты

Улучшить остроту зрения может правильный рацион питания.

Ученые назвали перечень продуктов, употребление которых поможет улучшить зрение.

Королевский национальный институт слепых (RNIB) прогнозирует, что число британцев, живущих с потерей зрения, к 2030 году увеличится на 30%. Наиболее частой причиной слепоты в Великобритании является дегенерация желтого пятна - состояние, чаще всего встречается у людей старше 50 лет.

Как правило, процесс необратим, но некоторые продукты содержат микроэлементы, способные помочь сократить риски появления проблемы и замедлить прогрессирование состояния.

Чтобы защитить зрение, нужно чаще употреблять скумбрию, зелень, сладкий картофель, а чтобы снизить риск катаракты, лучше употреблять продукты с низким содержанием сахара и высоким содержанием клетчатки, при этом избегая рафинированных углеводов.

Употребление некоторых продуктов может замедлить развитие макулярной дегенерации, что особенно верно в отношении микроэлементов, содержащихся в ??овощах и фруктах, включая болгарский перец и петрушку. Обратить внимание следует на продукты, которые являются хорошими источниками лютеина и зеаксантина, такие как яйца и льняное семя, а также витамины Е и C, связанные с улучшением пигмента в глазу, может замедлить прогресс макулярной дегенерации.

Употребление большого количества клетчатки, которая есть в бобах, чечевице и фасоли, также может оказывать защитное действие на зрение. Кроме того, следует включить в рацион ягоды, красные и зеленые овощи, "хорошие" жиры.
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