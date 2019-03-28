Одиночество признали полезным для здоровья

Необычное исследование провели в Калифорнии.Многие люди беспокоятся о том, что останутся в одиночестве. Это неудивительно, ведь человек по своей природе стремится к общению. Однако ученые выяснили, что для некоторых одиночество не только не является негативным фактором, но и приносит пользу.Психологи из Калифорнийского университета провели опрос, в ходе которого участвовали более 1000 человек. Возраст добровольцев был в пределах от 16 до 25 лет. В результате они выяснили, что некоторые не только не избегают одиночества, но и стремятся к нему. Более того, такие люди вовсе не склонны к депрессии. Хотя в обществе и сформировался такой стереотип.Анкета, которую заполняли респонденты, содержала 14 вопросов. Все они были построены в форме утверждений, которые нужно было оценить по шкале от 1 до 4. Опрос содержал такие утверждения: «Я чувствую себя комфортно рядом с другими» или «Я наслаждаюсь тишиной и спокойствием, когда нахожусь наедине с собой».Было установлено, что те респонденты, которые искали одиночества из-за отверженности, были подвержены риску развития депрессии. Однако же для тех, кто сознательно выбирает уединение, оно, напротив, имеет положительные последствия.Пользователи в сети имеют разное мнение на этот счет. Некоторые отмечают, что в уединении находят отдых, поскольку слишком много информационного шума и взаимодействия с людьми получают ежедневно. Другие же, напротив, заявили, что одиночество не любят, потому что тогда в голову начинают проникать неприятные мысли, появляется широкое поле для депрессивных настроений. «К одиночеству, тем более длительному, нужно быть готовым что ли, зрелым, может с определенным внутренним миром/складом ума. И, возможно, всё хорошо в меру», - пишет один из пользователей.Эксперты отмечают, что не следует поддаваться негативным эмоциям, если настигло одиночество. Необходимо подумать, как провести время с пользой и посвятить его себе и собственному развитию.