Причин роста заболеваемости этим недугом может быть много.Рак кишечника «помолодел». Заболеваемость им среди пожилых людей в Европе и США снизилась, а среди молодых – наоборот, участилась.Специалисты Медицинского центра университета Эразма Роттердамского установили, что среди европейцев и американцев за период с 2008 по 2016 год рак кишечника среди молодых пациентов 20-39 лет стал диагностироваться на 7,4% чаще. При этом среди пожилых пациентов заболеваемость им падает – сказываются регулярные медицинские осмотры.Почему же рак кишечника стал диагностироваться у все более молодых пациентов? Специалисты считают, что причин роста заболеваемости этим недугом может быть много. В качестве таковых они называют ожирение, диабет, проблемы с кишечным микробиом, недостаточную физическую активность, увлечение продуктами из обработанного мяса.Онкологи из Массачусетской больницы общего профиля называют ведущим фактором роста статистики молодеющего рака кишечника ожирение. К мнению об этом они пришли в результате наблюдений за 85 тыс. женщин, которым на момент начала проекта было от 25 до 44 лет. Это наблюдение началось в 1980 году и продлилось до 2011 года. Зафиксировав все случаи рака кишечника, поразившего за исследовательский период женщин моложе 50 лет, и проанализировав их, ученые заключили: риск заболевания в большой мере связан с ожирением. В частности, выяснилось, что молодые женщины с ИМТ (индекс массы тела) выше 30 страдали от рака кишечника в два раза чаще остальных.«Для профилактики рака кишечника очень важно поддерживать здоровый вес, начиная с молодости. Мы знали, что эпидемия ожирения может частично способствовать возникновению проблемы ранней заболеваемости раком кишечника, но нас удивило, насколько сильно на это влияет ожирение, начинающееся в молодости», - отметили авторы исследования.Также ученые полагают, что развитие ожирения среди молодых пациентов ассоциируется, помимо склонности к заболеванию раком кишечника, с повышенным риском других типов рака, включая рак мозга, щитовидной железы, пищевода, яичников, печени, груди и почек. Согласно данным Американского онкологического общества, за период с 1995 по 2014 год случаи 6 из 12 видов ассоциированного с ожирением рака заметно выросли среди молодых людей.