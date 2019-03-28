Ученые разработают алкоголь без похмелья

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Ученый изобрел синтетический спирт Alcarelle.Специалисты полагают, что алкогольные напитки, не вызывающие похмелье, могут появиться в продаже в течение ближайших пяти лет.Такое заявление сделал профессор Имперского колледжа Лондона и научный сотрудник Хаммерсмитской больницы Дэвид Натт, слова которого передает газета Guardian.Ученый изобрел синтетический спирт Alcarelle, который вызывает опьянение, при котором не происходит интоксикация организма, а значит не появляется похмелье. Правда на вкус этот спирт довольно специфический, и в настоящее время Дэвид Натт пытается усовершенствовать формулу, чтобы вкус стал более приятным.Поскольку изобретенное вещество относится не к лекарственным препаратам, а скорее к пищевым добавкам, клинических испытаний, растянутых во времени не будет. Для запуска массового производства достаточно будет тестирования на безопасность.Пока попробовать новый спирт можно только в лаборатории специалиста.