Это продукт может защитить от онкологии и диабета

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Эксперты назвали неожиданное свойство пальмового масла.Екатерина Нестерова, исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции, рассказала, что пальмовое масло богато коферментом Q10, токотриенолом, токоферолом, каротиноидами, являющимися важными элементами для профилактики рака и диабета.Продукт, скорее, защищает от развития онкологии, чем вызывает недуг за счет приписанной ему канцерогенности. Количество насыщенных жиров, нежелательных для употребления, в нем на 20% меньше, чем в сливочном масле.Аркадий Курамшин, кандидат химических наук, не смог назвать пальмовое масло диетическим продуктом, но счел его более безопасным для сердца и сосудов, чем сливочное. Также не удалось подтвердить, что созданное на его основе детское питание блокирует процесс усвоения кальция.Ранее сообщалось, что запрещенное в Европе пальмовое масло используется в 80% украинских продуктов.