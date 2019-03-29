Стало известно, когда полезные продукты могут навредить фигуре

Известный диетолог рассказала, в каких случаях полезные продукты становятся вредными.Одни и те же продукты могут быть как полезными, так и вредными. Что же определяет полезность/вредность?Порция: если съесть чего-то даже самого полезного слишком много, продукт обернется против тебя.Качество: состав, промышленная предпродажная обработка, сроки и способы хранения - на все это нужно обращать внимание.Термообработка: можно разрушить все полезные свойства продукта и приготовлении, да еще и «обогатить» блюдо вредными веществами. А можно максимально сохранить.«Для того, чтобы делать правильный выбор, нужно просто выбирать продукты и готовить еду не на автомате, а осознанно». - советует Лора.