Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль
Ученые из Даремского университета обнаружили опасные соединения в пыли, которые способны нарушать работу эндокринной системы.
Эти химические вещества содержатся в бытовых моющих средствах. Много пластмасс, к примеру, содержат фталаты, которые разрушают работу эндокринной системы. Ранее исследование подтвердило: фталаты связывают с бесплодием, болезнями печени, раком и ожирением в детстве.
Ученые собрали образцы бытовой пыли из 194 домов, чтобы изучить влияние химических компонентов пыли на метаболическое здоровье жителей.
Эксперимент показал: даже очень низкие концентрации химических веществ, присутствующих в образцах пыли, действительно способствуют росту предшественников жировых клеток (из которых развиваются взрослые жировые клетки) и, следовательно, к росту жировых клеток.
Всего исследователи зафиксировали свыше 100 различных химических веществ в образцах бытовой пыли. 70 из них связывают с ростом жировых клеток.
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