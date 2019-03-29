Как уберечься от головных болей во время магнитных бурь
28 февраля ожидается мощная магнитная буря, сообщает пресс-служба Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.
Незначительные магнитные колебания возможны 2, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 26 и 29 марта.
Сильные магнитные бури первого уровня G1 ожидаются 23, 27 и 28 марта. Метеоудар первого уровня G1 может повлиять на самочувствие людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний.
26 и 29 марта будут незначительные колебания.
Поэтому люди, которые чувствительны к изменениям в атмосфере, ощутят их влияние. Может возникнуть головная боль, нарушиться работа сердечно-сосудистой системы. Особенно опасными эти периоды для людей с хроническими заболеваниями.
Метеозависимость – что это?
Это болезненная реакция организма на изменение погоды, например, перепады атмосферного давления или температуры воздуха.
Эксперты советуют во время магнитных бурь больше отдыхать, избегать физических нагрузок и стресса. В этот период избегайте путешествий и проходит под рукой необходимые вам лекарства.
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что подтверждений, что активность Солнца вызывает плохое самочувствие, нет. Она добавила, что такая активность происходит постоянно, а не только во время магнитных бурь.
К тому же, ученые проанализировали 63 миллиона твитов, содержащих слова "мигрень" или "головная боль". После этого графики сообщений сопоставили с графиком активности Солнца. И в итоге они не совпадали.
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