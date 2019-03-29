Медики рассказали всю правду о витаминах для глаз

Стало известно, могут ли глазные капли спасти зрение.Большинство людей имеют проблемы со зрением. Кому-то глазные болезни передались по наследству, кто-то сам виноват в ухудшении зрения, переутомлении глаз и игнорировании первых симптомов болезни.Несмотря на то, что медицина быстро развивается, люди до сих пор продолжают верить в мифы. Один из них – с помощью глазных капель можно спасти зрение, если оно начало падать.На самом же деле, глазные капли могут быть полезны в том случае, если ухудшение зрения временное. То есть, если ваши глаза переутомились или есть спазм глазных мышц, то капли могут помочь.А вот вернуть зрение может лишь лазерная коррекция.Временный эффект и поддержание состояние глаз на существующем уровне дадут специальные процедуры. Такие курсы нужно проходить с определенной периодичностью.Если же вы заметили, что зрение стало падать, то стоит носить средства коррекции – очки или линзы. Но для этого нужно обратиться к офтальмологу, который проверит остроту зрения, рефракцию глаза, измерит внутриглазное давление, и тому подобное. На основе этого специалист будет рекомендовать вам носить очки или линзы или не носить.Если же вы будете игнорировать симптомы ухудшения зрения, то ситуация может ухудшиться. Глаза будут пытаться компенсировать недостатки зрения перенапряжением глазных мышц. Это может привести к их ослаблению и ускоренному развитию имеющейся патологии.