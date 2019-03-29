Врачи назвали шесть основных причин возникновения кариеса

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По статистике, кариес есть у 95% населения нашей планеты.Практически все люди хоть раз в своей жизни посещали кабинет стоматолога, чтобы поставить пломбу. Даже маленькие дети понимают, что здоровый зуб никогда не будет болеть без причины. А специалисты уверены, что кариес сигнализирует об общем неблагополучии человеческого организма, а разрушение зуба - лишь внешнее проявление болезни.Так каковы же основные причины возникновения кариеса?1. Ослабленный иммунитетМногие эксперты утверждают, что причиной развития болезни является общее истощение организма. А по другой версии именно кариес становится причиной ослабленного иммунитета. Споры на эту тему ведутся до сих пор. Но в действительности правы обе стороны. Ослабленный иммунитет делает организм более восприимчивым к любым заболеваниям. В свою очередь, кариес способствует усугублению общего болезненного состояния.2. Недостаточная гигиена ротовой полостиЕсли не чистить зубы два раза в сутки, на поверхности эмали образуется налет, который является благоприятной средой обитания бактерий и грибков. Постоянное наличие зубного налета способствует деминерализации эмали, что провоцирует развитие кариеса и облегчает проникновение болезнетворных бактерий, вызывающих заболевание.3. Общее состояние иммунной системыНеобходимо полноценно питаться, насыщая свой организм достаточным количеством витаминов и микроэлементов. Принимайте витамины после болезни, чтобы противостоять новым заболеваниям.4. Состав слюныУстановлено, что у людей с более вязкой слюной, в которой изменено соотношение минеральных солей, предрасположенность к возникновению кариеса намного выше, чем у тех людей, чья слюна имеет более жидкую консистенцию.5. Неправильное питаниеЕсли человек употребляет много мучного и сладкого и при этом его организм испытывает недостаток фосфора и кальция, развитие кариеса неизбежно. Старайтесь чаще употреблять в пищу сырые овощи и фрукты, потому что в процессе их пережевывания зубы автоматически очищаются.6. Деминерализация зубной эмалиГлавным возбудителем кариеса являются микроорганизмы - стрептококки и лактобактерии. Именно они вызывают деминерализацию эмали. Лактобактерии размножаются в налете, в процессе своей жизнедеятельности они изменяют кислотно-щелочной баланс во рту, от чего появляется кариес. Поэтому крайне важно поддерживать гигиену ротовой полости и не злоупотреблять сладким.