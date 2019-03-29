Стало известно, почему нельзя повышать голос на беременных

Почему категорически нельзя кричать на беременных.Ученые говорят, что нужно обязательно сдерживать свои негативные эмоции во время общения с беременными.По словам специалистов, крики способны нанести непоправимый вред звуковому восприятию будущего малыша. Повышая голос, находясь неподалеку от беременной, можно ухудшить состояние слухового аппарат ребенка.Как показывают результаты исследования, дети, которые еще в утробе матери слушали крики, на 50% чаще сталкиваются с проблемами со слухом, чем те, что развиваются в спокойных условиях. Следовательно, специалисты настаивают на том, что беременные всегда находились исключительно в спокойной обстановке.Они не должны нервничать из-за раздражения мужа или других родственников и близких людей. При этом близкое окружение беременной должно научиться обеспечивать ей гармоничные условия для жизни. Нужно уметь справляться со своими эмоциями, не выплескивая их на и без того уязвимую женщину.