Эксперты рассказали, на каких вещах больше всего бактерий

Стало известно, какая вещь в доме содержит больше бактерий, чем туалет.Британские ученые провели анализ перчаток на наличие различных бактерий и сравнили с результатами анализа бактерий в ванной комнате. Оказывается, что туалет - не самое грязное место в доме.Эксперты проанализировали полиэфирные, кожаные и шерстяные перчатки среди 1500 человек.Метод ученых показал, что среднее значение количества микробов на сидении унитаза составляет 220. В то время, как перчатки содержали до 1000. То есть, перчатки содержали в пять раз больше бактерий, чем туалет.Исследование показало, что каждый седьмой человек никогда не стирал перчатки. А две трети делали это раз в месяц или реже.Несмотря на это ученые уверяют: грязные перчатки вряд ли могут привести к серьезным заболеваниям, но они могут передавать различные микробы.