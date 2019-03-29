Врачи рассказали о новой опасности электронных сигарет
Ученые из Медицинской школы Блумберга в Балтиморе (США) нашли в дыме электронных сигарет элементы таких ядовитых металлов как никель, марганец и хром.
Во время эксперимента изучали 56 электронных сигарет, жидкость для них и испарения устройства.
Жидкость исследовали не только после заправки, но и перед тем, как она попадала в электронные сигареты.
"Вывод ученых: в результате нагрева жидкость в баке и пар содержат значительно больше металлов, чем жидкость до вливания в сигарету. Особое беспокойство у ученых вызвала концентрация хрома, никеля и марганца", – говорится в сообщении.
Однако в различных электронных сигаретах количество опасных металлов значительно отличалось.
Исследователи считают, что металлы попадают в дым при нагревании, а точнее - через нагревательную спираль прибора.
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