Названы лучшие продукты для здорового сердца

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5 продуктов, которые способствуют здоровью сердцаПо словам врачей, ранней весной из-за переменчивости погоды сердце испытывает повышенные нагрузки и сильно устает. С данной проблемой могут столкнуться даже те люди, которых сердце раньше не беспокоило. Специалисты рекомендуют включать в рацион питания продукты, которые способствуют процессам, улучшающим и поддерживающим здоровье миокарда.Брокколи. Один из самых полезных продуктов для сердца. В его составе присутствует сульфорафан, который препятствует формированию атеросклеротических бляшек. Кроме того, брокколи отличается высоким содержанием витамина С и бета-каротина, которые дают выраженный антиоксидантный эффект, то есть, защищают клетки сердечных тканей от повреждений.Чеснок. В нем содержатся 70 активных веществ, обладающих способностью укреплять здоровье сердца. В частности, в состав этого продукта входит аллицин, вступающий в реакцию с красными кровяными клетками (эритроцитами) и образующий в результате реакции сероводород, который уменьшает напряжение стенок кровеносных сосудов. Кардиологи рекомендуют съедать по зубчику чеснока в день.Яблоки. Исследования показывают, что люди, которые регулярно едят яблоки, в среднем на 12% реже страдают от заболеваний сосудов и сердца. У любителей яблок ниже уровень воспалительных маркеров, с которыми коррелируют риски нарушений в сердечно-сосудистой системе. При регулярном употреблении яблок снижается концентрация «плохого» холестерина, который способствует формированию сосудистых бляшек, повышая тем самым риск инфаркта.Авокадо. На Западе авокадо называют самым полезным фруктом для здоровья сердца. Этот продукт – богатейший источник мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, которые повышают в организме уровень липопротеинов высокой плотности, также известных как «хороший» холестерин, и снижают уровни липопротеинов низкой плотности («плохой» холестерин), которые способствуют возникновению болезней сердца.Шоколад. Ученые утверждают, что употребление шоколада с содержанием какао не ниже 70% помогает предотвратить появление в сосудах сгустков крови, повышающих риск тромбозов и тромбоэмболий – основных причин сердечных приступов.