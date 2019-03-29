Названы продукты, способные провоцировать бессонницу

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Специалист перечислил продукты, которые мешают полноценному снуНа качество сна напрямую влияет наш рацион, а ряд продуктов может даже стать причиной возникновения бессонницы.У диетологов есть длинный список того, что есть перед сном категорически нельзя. Все жирное, копченое и слишком острое будет мешать организму расслабиться и как следует отдохнуть, кофеин и продукты, богатые витамином С, активируют мозговую деятельность, а мясные деликатесы заставят органы ЖКТ работать на износ.Самые известные враги крепкого сна – крепкий чай, кофе, шоколад. Прежде всего, из-за высокого содержания кофеина, который стимулирует центральную нервную систему, а стало быть, и повышает аппетит. К тому же, если у вас будут проблемы со сном, вы гарантировано что-то еще съедите – а это дополнительный риск того, что заснуть быстро и крепко вам не удастся. Стоит также отметить, что ученые доказали, что нехватка сна снижает иммунитет и провоцирует набор лишнего веса.Не рекомендуется во второй половине дня употреблять в пищу бобовые - они полезны и незаменимы в рационе, так как богаты клетчаткой и витаминами группы В, стимулирующими пищеварение. Но есть их на ночь строго запрещено, - иначе вам грозит метеоризм, а, как следствие, раздутый желудок.«Не лучшим продуктом для ужина является сыр. Если же вы все-таки едите сыр на ужин, ограничьтесь несколькими ломтиками и следите, что б его жирность не превышала 40%. А от плавленых сырков лучше отказаться совсем. Ведь в них содержатся сложные загустители, которые очень осложняют процесс переваривания, не говоря уже об обилии «химии» в их составе.Также я не рекомендую сладкие творожки, сливки, жирные сладкие йогурты. Молочные и кисломолочные продукты по вечерам приветствуются, но важно следить, что б их жирность не была высокой, в идеале – 1-3%. К тому же сладкий творог, йогурт и жирные сливки создадут дискомфорт для желчного пузыря и желудка» - говорит эксперт.Рис, овсянка, мюсли и прочие каши - невероятно полезны и питательны. Это идеальное начало дня, ведь они долго перевариваются, медленно «высвобождая» энергию и надолго насыщая. Но по этой же причине каши запрещены на ночь.Также не стоит есть на ужин мясо, особенно красное. Это тяжелый для переваривания продукт, хоть и полезный. Такие сорта мяса, как говядина, телятина, свинина перевариваются не менее 8 часов, потому их надо есть до или во время обеда, но никак не позже – иначе желудку и печени придется всю ночь трудится, в итоге с утра вы будете уставшей и раздражительной. К тому же, из-за того, что во время сна все процессы в организме замедляются, полностью переварить мясо желудок все равно не сможет, - а это спровоцирует процессы гниения в кишечнике.Лук, чеснок, острые специи лучше не использовать как дополнение к блюдам по вечерам, предупреждает эксперт. Во-первых, все они разжигают аппетит. Во вторых, острое и пряное - перец, имбирь, чеснок, розмарин, лук - бодрят. Если использовать специи в невечернее время, они прекрасно разгоняют кровь и даже ускоряют метаболизм. Ну а вечером это верный способ испортить сон и проснутся утром с отекшим лицом и припухшими веками.