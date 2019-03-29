Лекарство для печени может остановить болезнь Альцгеймера

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Ученые генетически запрограммировали мышей на развитие скоплений тау-белков.Этот препарат уже был одобрен для лечения инфекции печени. В ходе опытов он предотвратил формирование опасных бляшек в мозге.Уже получившее одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) лекарство для борьбы с инфекциями печени продемонстрировало неожиданные свойства в деле борьбы с развитием старческого слабоумия. Американские исследователи из Университета Калифорнии выяснили, что препарат лонафарниб приостанавливает процесс дегенерации мозга и улучшает поведенческие симптомы у лабораторных мышей. Изначально это лекарство было создано в качестве терапии гепатита D - инфекционного вируса печени, который передается с жидкостями тела.В ходе нового исследования ученые генетически запрограммировали мышей на развитие скоплений тау-белков, которые, как полагает наука, вызывают старческое слабоумие. Однако лонафарниб предотвратил их скопления. В настоящее время не существует никаких лекарственных препаратов, которые были бы способны оказывать подобное воздействие. Отметим, что скопления тау-белков предшествуют развитию симптомов болезни Альцгеймера и хронической травматической энцефалопатии.Исследователи определили новый биологический путь, способствующий деградации тау-белков. Для этого используются лизосомы - субклеточные структуры, которые расщепляют молекулы. Выяснилось, что таким образом формирования белковых скоплений нарушаются, за счёт предотвращения воздействия с нейронами мозга определённых ферментов и белков.