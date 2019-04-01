Найдена неожиданная причина ожирения

Причиной ожирения может стать хронический стресс.Неожиданную причину ожирения нашли диетологи. Набрать лишний вес можно и при здорово образе жизни - если в дело вмешается стресс.По данным специалистов, он влияет на здоровье, нарушая выработку гормонов - причем независимо от того, какой образ жизни ведет человек.Диетолог Оля Усенко поделилась в Instagram своими размышлениями о причинах ожирения. Она рассказала о последствиях пережитых потрясений. По словам Усенко, она совсем не ожидала такой реакции от своего организма - учитывая то, что, как специалист, женщина правильно питается, пьет витамины, занимается спортом и в целом ведет здоровый образ жизни."Но в состоянии стресса я пострадала точно так же, как и самый обычный человек: у меня выпадали волосы, посыпались зубы, мы сделали мне 8 зубов, пропали месячные и восстановились спустя почти полгода, неспокойный сон", - написала в микроблоге диетолог.