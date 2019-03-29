Выявлена смертельная опасность красного мяса

За период наблюдений от разных причин скончалось 7961 участник эксперимента.

Большое исследование, которое провели американские ученые из калифорнийского Университета Лома Линда, выявило критическую опасность употребления красного мяса. Оказывается, даже небольшая порция - 50 граммов в день - способна повысить риск преждевременной смерти.

В течение семнадцати лет ученые анализировали информацию о 96 тысячах человек, употребляющих красное мясо. Участников эксперимента поделили на пять групп: тех, кто употребляет 0, 4, 9,1, 15,6 и 41,7 грамма в день. При этом максимальный средний показатель не превышал 50 граммов.

2598 человек от заболеваний сердечно-сосудистой системы, а 1873 человека от рака.

Ученые пришли к заключению, что смертность среди тех, кто вообще не употреблял красное мясо, значительно ниже, чем у мясоедов. А вот у тех, кто налегал на мясо, значительно чаще встречались сердечно-сосудистые заболевания, которые, в свою очередь, чаще приводили к летальному исходу.

Красное и переработанное мясо включают в группу канцерогенов, поэтому многие медики рекомендуют исключить его из рациона, либо употреблять минимальное количество. Впрочем, как показывает исследование, даже минимум красного мяса в рационе несет серьезную угрозу здоровью человека.
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