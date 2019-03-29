Раскрыт феномен «зрительного уха»

В эксперименте приняли участие 36 человек.Английские ученые выявили механизм активации явления «зрительное ухо», являющегося одним из типов синестезии.Синестезия - это феномен нейрологического порядка, который характеризуется комплексным откликом в ответ на единственный сенсорный стимул. Синестет может присваивать цвета цифрам, закреплять за понятиями определенные точки в пространстве, ощущать звуки разными частями тела, чувствовать слова на вкус, слышать изображения и прочее. Между областями мозга, отвечающими за два неродственных ощущения, заложено больше обыкновенного связей и при раздражении одной зоны неминуемо возбуждается вторая.«Визуально вызванный слуховой ответ», подобно синестезии, может быть результатом чрезмерной перекрестной активации между областями мозга и/или пониженного уровня ее ингибирования. Люди с «зрительными ушами» могут использовать оба чувства одновременно, чтобы видеть и «слышать» беззвучное движение. Особенность выявляется у 20% людей, обращающихся с синестезия-подобными симптомами.Интерес к этому явлению пробудился в академических кругах с распространением вирусных GIF, известных как «шумные». У многих при просмотре визуальные образы вызывают яркие слуховые ощущения.В эксперименте приняли участие 36 человек, 16 из которых обучались в Королевском колледже музыки Лондона. Исследователи стимулировали переменным током височную (отвечающую за слуховые ощущения) и лобную (ответственную за обработку зрительных образов) доли участников, одновременно демонстрируя им последовательности азбуки Морзе - в виде точек на экране и в виде звуковых сигналов соответственно.Те, у кого симптомы «зрительного уха» отсутсвуют, показали конкурентные отношения между вышеупомянутыми долями мозга. Возбуждение височной доли у таких участников приводило к подавлению активности слуховой коры, а стимуляция лобной вызывала обратный эффект.Те, кто обладают способностью «визуально вызванного слухового ответа», выявили растормаживание обоих участков мозга одновременно, что и приводило к наделению зрительных образов звуковым сопровождением.Примечательно, что музыканты, принявшие участие в исследовании, значительно чаще проявляли одновременное возбуждение. Вероятно, музыкальные упражнения способствуют удержанию внимания как на звучании, так и на скоординированных движениях дирижера и коллег.