Медики назвали точные симтомы приближающейся смерти

Есть некоторые верные признаки приближающегося конца.Специалисты из Университета Вуллонгонга пришли к выводу, что умирающие люди не чувствуют ни боли, ни мучений.По их словам, смерть в сопровождении мучительных симптомов очень редкое явление.Многих людей смерть пугает как процесс, сопряженный с болью и другими страданиями, но австралийские ученые выяснили, что большинство умирает без боли.«Более 85% пациентов, которые получают паллиативную помощь, не имеют тяжелых симптомов наступающей смерти. Вопреки бытующим представлениям люди в последние дни или часы своей жизни достаточно редко страдают от боли и испытывают меньше неприятных симптомов, чем при развитии своей болезни», - говорится в докладе австралийских ученых.Согласно данным, полученным ими, среди распространенных симптомов, которые наблюдаются у людей в конце жизни, являются усталость и утрата аппетита.«13,3% пациентов перед смертью сообщали о сильном стрессе из-за усталости, 7,4% - о неприятных симптомах боли, 7,1% - о потере аппетита», - рассказали исследователи. К сопровождающим симптомам можно добавить сложности с дыханием, бессонницу, тошноту и проблемы с кишечником.Также ученым уже удалось сопоставить биологический и хронологический возраст человека и найти тревожные признаки. В американском Институте Солка ученые разработали новый способ предсказать смерть. Для этого специалисты определяют разницу в биологическом и фактическом возрасте клеток человека.Если специалисты находили значительную разницу между биологическим и хронологическим возрастов, это сигнализировало о проблемах со здоровьем и пассивности определенных генов. Так исследование показало, если биологический возраст человека примерно на десять лет больше фактического возраста, то это говорит о серьезных отклонениях и опасности для организма.Ежегодно в Украине обнаруживают 160-170 тыс. больных раком. Однако половина из них уходят из жизни в течение первого года после постановки диагноза. Врач заявила, что на сегодняшний день онкология занимает в Украине второе место по уровню смертности, уступая только кардиологическим заболеваниям.Есть статистика что количество больных раком к 2030 году возрастет на 70%, а это ужасные цифры. При этом в экономически развитых странах, таких как Швеция, Финляндия или Дания, рост заболеваемости даже выше чем в Украине, добавила врач. Однако уровень смертности в этих государствах значительно ниже.