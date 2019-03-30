Врачи рассказали, как защититься от раннего климакса

Климакс - естественный, но непростой период в жизни женщины.В этом материале мы расскажем, когда и как начинается климакс, первые симптомы климакса, как пережить климакс, какие препараты при климаксе нужно принимать, что делать при менопаузе, идут ли месячные при климаксе, бывает ли температура при климаксе, а также поделимся полезными советами по отсрочке менопаузы.Что такое климаксЧто же является климаксом? Климакс у женщин (его еще принято называть менопаузой) – это период изменений в организме женщины от первых признаков угасания и до старости. Другими словами, женский климакс (климактерический период) – угасание репродуктивных возможностей женщины, гормональная перестройка организма, прекращение менструальных циклов.Климакс и менопауза: в чем разница? Этот вопрос отличия волнует многих женщин. На самом деле разница предельно проста. Менопауза – это одна из стадий климакса. Она основная, поэтому эти понятия принято отождествлять. Но на самом деле понятие «климакс» более широкое и включает в себя три стадии. Этим и отличается климакс от менопаузы.В каком возрасте начинается климаксКакой возраст обычно сигнализирует о скором приближении климакса? Первая стадия (пременопауза) начинается в возрасте 45-50 лет. Именно тогда проявляются первые признаки. Сама менопауза наступает в возрасте от 46 и до 54 лет (это в пределах нормы). В некоторых случаях менопауза может прийти и раньше. Тогда женщина сталкивается с ранним климаксом (если он возникает до 40 лет).Возникнуть ранний климакс может из-за наследственной предрасположенности женщины или ряда нарушений в организме. То есть когда начинается климакс у женщин – вопрос достаточно индивидуальный.Точного возраста «нормы» начала климактерического периода нет, организм сам решит, когда пора. Так что точный возраст климакса для каждой из женщин назвать невозможно.Причины климаксаПричинами климактерического периода являются естественные возрастные изменения в организме женщины. Меняется гормональный фон, нарушается выработка половых гормонов, угасает функциональность яичников, забеременеть становится все сложнее – и в результате наступает климакс. Не стоит волноваться по поводу менопаузы – это абсолютно естественный период для женского тела, такой же, как начало менструации.Да, со временем женщина меняется, организм растет, взрослеет, а затем и стареет, но в наше время каждый период может быть комфортным и насыщенным. Поэтому не стоит паниковать и принимать успокоительное, климакс – это нормально.Первые признаки климаксаВажно знать, как начинается климакс у женщин, чтобы вовремя принять меры по облегчению своего состояния. Сам климакс имеет три стадии: пременопауза, менопауза и постменопауза. Начало можно заметить на этапе пременопаузы. Вот какие первые признаки и проявления климакса:начинает падать общий уровень женских гормонов, особенно это касается эстрогена.также важный признак – начало сбоев менструального цикла. Начинают увеличиваться промежутки между месячными. В результате, менструации к концу этого периода полностью пропадут.Признаки или симптомы климаксаСимптомами или признаками климакса у женщин являются перечисленные ниже:наверное, основной и самый известный симптом климакса – регулярные приливы. Это ощущение жара, озноба, шум в ушах, покраснение кожи головы, груди, шеи, зоны декольте женщины. Состояние прилива возникает обычно по вечерам и длится около 2-5 минут.снижение либидо, сухость во влагалище, что вызывает трудности во время полового акта, истончение влагалища, чрезмерная чувствительность (не в хорошем смысле этого слова), раздражительность, ранимость. Обычно женщине временно не хочется интима, сексуальное желание полностью отсутствует.при климаксе одним из распространенных симптомов является ночная потливость.проблемы с сердцебиением, перебои в работе сердца женщины, смена ритма сердцебиения – тоже частые проявления климакса.также при климаксе часто бывает головокружение, иногда скачки артериального давления.резкие перепады настроения, так называемые «американские горки», тревожность, беспочвенные страхи – частые симптомы климаксаодно из важных проявлений - ломота в суставах (как при ощущении небольшого жара), боль в мышцах, спине, головная боль.нарушения сна, подавленное состояние, апатия, снижение самооценки и частичная потеря способности радоваться жизни.сухость кожи по всему телу женщины, иногда набор веса, жжение и зуд в половых органах, однако эти симптомы климакса в основном проявляются значительно позже.Температура при климаксеТемпература при климаксе у женщин тоже может быть нестабильной. В некоторых случаях это нормально, а в некоторых – повод обратиться к врачу. Далее мы расскажем, на что нужно обратить внимание и почему температура при климаксе может меняться.Обычно нормой принято считать температуру 36,6 градусов по Цельсию. Чаще всего такой показатель бывает только утром после сна, в другое же время она может меняться на несколько доль градусов. Во время же климактерического периода такие отклонения у женщин встречаются гораздо чаще.Из-за того, что во время климакса у женщин очень нестабильный гормональный фон, а именно малая выработка эстрогена, температура тела может понижаться или повышаться. Незначительные изменения не должны вызывать беспокойства, но если температура при климаксе долго держится на уровне 38 и выше градусов, женщинам стоит обратиться к врачу. Она может свидетельствовать о наличии патологии и требовать дополнительного лечения. Народная медицина с этим точно не справится и даже может навредить. Так что любые средства народной медицины, даже которые советует соседка/бабушка/фармацевт в аптеке использовать не нужно.Вот когда возможна повышенная или пониженная температура при климаксе:Во время приливов у женщин. Часто покраснение кожи, головокружение, озноб сопровождается повышением температуры до 37-37,5 градусов. Но иногда повышения температуры нет, а есть лишь обманчивое ощущение жара и озноба, как при температуре. Сбивать температуру в таком случае точно не следует.При повышении артериального давления женщин. Постоянные скачки давления при климаксе часто сопровождаются незначительным повышением температуры.Во время месячных. Климакс делится на три периода, и во время первого, пременопаузы, которая происходит в начале, менструация сохраняется, только меняется длительность месячных и длина периода между ними. Цикл увеличивается, организму нужно больше времени, чтобы восстановиться, но сами месячные при климаксе проходят гораздо сложнее, чем обычно. В первый день месячных может наблюдаться повышение температуры, сильные боли и более обильные выделения.Патологическое изменение в организме женщины. Из-за патологических процессов может возникать вагинит и другие инфекционные заболевания половых органов. А это зачастую сопровождается значительным повышением температуры, а иногда и понижением.Базальная температура при климаксеКак понять, что наступает менопауза? Базальная температура помогает отследить наступление климакса. Для этого женщине нужно ее регулярно измерять, желательно – каждые 2-3 дня, можно и ежедневно, но это измерение температуры не особо эффективно. Базальную температуру женщин можно измерить тремя способами – вагинально, ректально или под языком. И делать это нужно только в определенное время при подходящих условиях:Сон перед измерением должен быть не менее шести часов. Если ты встала слишком рано, показатели не будут точными, поэтому делать процедуру не стоит.Во время измерения женщина должна быть в постели. Вставать до окончания – а вся процедура длится пять минут - нельзя.Базальная температура при климаксе отличается, а заметить это возможно, только фиксируя результаты. Так что желательно вести дневник температур.Как же определить менопаузу по базальной температуре. Обычно, когда женщина в репродуктивном возрасте, базальная температура составляет 36-37 градусов. В день овуляции температура немного снижается, примерно на несколько десятых градуса, а через несколько дней поднимается на 0.4-0.8 градусов.Если же собирается начаться климактерический период, базальная температура будет стабильно понижена на несколько десятых градуса на протяжении долгого времени.Можно ли забеременеть при климаксеМожет ли наступить беременность при климаксе – вопрос, который не дает покоя многим женщинам. Ответить на него однозначно невозможно, все зависит от многих факторов и особенностей организма женщины, но, чтобы понять принцип климакса и беременности, нужно знать основные особенности:когда наступает пременопауза (первая стадия климакса), первым страдает эстроген: яйцеклетки перестают вырабатывать эстроген в достаточном количестве, а значит, нормальное созревание яйцеклетки невозможно, как и сама беременность.когда наступает непосредственно менопауза, у женщины заканчиваются менструации, гормональная перестройка прекращается, а эстроген полностью перестает вырабатываться. Это одни из главных симптомов менопаузы, определяющие беременностькогда наступает постменопауза (последняя стадия климакса, длится до 65-70 лет), месячных больше нет, эстроген все так же не вырабатывается, что препятствует беременности.То есть теоретически забеременеть во время климакса невозможно – эстрогена, без которого беременность не наступит, недостаточно. Но опять же все зависит от индивидуальных особенностей организма женщины.Если у нее продолжает вырабатываться эстроген (во время пременопаузы и менопаузы), и его достаточно для созревания яйцеклетки, забеременеть вполне возможно. Также беременность зависит, естественно, от овуляции и непосредственного оплодотворения, то есть, контакта со спермой. Так что климаксы – не залог того, что беременность не наступит, хотя месячных уже может и не быть.Многие женщины только чувствуют первые симптомы климакса, перестают использовать контрацепцию, считая, что забеременеть невозможно. Это очень опрометчивый поступок. Беременность во время постменопаузы нереальна, но во время пременопаузы и самой менопаузы – вполне. А вот с вынашиванием ребенка и родами в климактерическом возрасте туго – для организма это очень большая нагрузка.Забеременеть при менопаузе чревато многими неприятными последствиями. Во-первых, беременность после 40-45 лет повышает риск сахарного диабета, артериальной гипертензии (повышенного давления). А лечить эти болезни в возрасте климакса не так уж и просто, так что это может сделать твою жизнь просто невыносимой.Также во время поздней беременности часто обостряются хронические заболевания, которые раньше могли вообще не беспокоить, что очень сложно пережить. Поздняя беременность повышает нагрузку на почки, органы малого таза, позвоночник и в целом опорно-двигательный аппарат, поэтому забеременеть – не лучший вариант для женщины в возрасте.Беременность после 40 (и даже 35 лет) значительно повышает риск возникновения генетических отклонений у плода, самое частое из которых – синдром Дауна. Также поздняя беременность очень часто заканчивается выкидышами или преждевременными родами, возрастает риск внематочной беременности.Поздняя беременность (как и любая) сильно ослабляет иммунитет, а пережить это во взрослом возрасте гораздо сложнее. Уменьшается эластичность кожи, в частности родовых путей, увеличивается риск разрывов, инфекций. Также достаточно часто младенцы, рожденные в результате поздней беременности, умирают в первые месяцы жизни. Так что желательно знать свой организм, не прекращать контрацепцию и стараться не забеременеть, если у тебя нет этого в планах.Важно: достаточно часто (в 1-2% женщин климактерического возраста) наступает внематочная беременность из-за того, что возникают патологические причины, которые препятствуют тому, чтобы яйцеклетка прикрепилась в матке. И из-за патологии оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется в брюшной полости, что может быть чревато страшными последствиями, вплоть до смерти.Месячные при климаксеМесячные при климаксе прекращаются не сразу. Сам климакс – это длительный процесс, цепочка событий, которая ведет к угасанию женской репродуктивной функции, поэтому глупо предполагать, что менструации прекратятся одним махом.Месячные начинают меняться, это безусловно, и продолжают меняться во время периода пременопаузы. Менопауза и постменопауза не предполагает менструаций. Редко они носят патологический характер, хотя тебе и может показаться, что менструальный цикл требует лечения.Месячные при климаксе зачастую противоположны тем, что были до него. Если у тебя была достаточно короткая менструация с небольшим количеством выделений, после наступления климакса, вероятнее всего, длительность и обильность менструаций увеличится.Если же наоборот – твои месячные были обильными и длинными, во время климакса они будут короткими и менее интенсивными. Вообще месячные при климаксе могут поистине удивлять: иногда идти каждые две недели, а иногда отсутствовать по два-три месяца.Месячные при климаксе могут быть скудными, и это абсолютно нормально. Главное – не перепутать менструации с патологическими выделениями из матки, которые могут свидетельствовать о серьезных проблемах щитовидной железы, эрозии шейки матки и других заболеваниях.Менструация все равно остается типичной, не такой, как другие выделения. А они могут быть по ряду причин. Например, во время секса или после него может быть небольшое кровотечение. Из-за климакса стенки влагалища мало напитаны эстрогенами, слизистые оболочки сохнут и истончаются, что может вызвать дискомфорт и легкое кровотечение.Также месячные при климаксе можно перепутать с мажущими выделениями, которые возникают из-за приема лекарств для облегчения климактерического периода. Для этого обычно назначают гормональные препараты.Еще месячные при климаксе могут быть похожи на выделения при воспалительных процессах половых органов. Патологические это выделения или нет, может определить только врач, и посетить его надо сразу, как выделения начали беспокоить, а не ждать, пока они закончатся. Вероятно, они нуждаются в срочном лечении.Важно понимать, что месячные при климаксе бывают только до тех пор, пока не наступит второй период – менопауза. После этого их восстановить уже не получится. Поэтому если ты столкнулась с ранним климаксом, то восстанавливать репродуктивную функцию и месячные нужно как можно раньше, ведь если дотянешь до менопаузы, процесс уже станет необратимым, как и постменопауза.Профилактика климаксаКлимакс – естественный период организма, поэтому избежать его невозможно да и не нужно, это противоестественно. Но вот немного отстрочить его вполне возможно. И для этого не нужно в первую очередь искать препараты при климаксе. Лечение и профилактика осуществляется другим путем.Не ищи специальное средство для профилактики, лучше придерживайся этих советов:веди более активный образ жизни, регулярно занимайся спортом.не сиди на диетах и не переедай, придерживайся правильного питания и прислушивайся к своему организму.постарайся выбрать место жительства в городе/деревне со здоровой окружающей средой.вовремя лечи все заболевания, особенно эндокринные. Также не допусти переход болезней сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы и сахарного диабета в хронические.Климакс: лечение – препараты при климаксеМногих женщин интересует, можно ли облегчить климактерический период и избавиться от его симптомов с помощью средств народной медицины. Доказательная медицина против всякого рода шарлатанских лекарств, трав, гомеопатии и прочей средневековой ерунды.Любое народное средство будет малоэффективным, абсолютно неэффективным или вредным для организма. Методы лечения должны быть научно обоснованными и современными, а значит, лечить нужно не самостоятельно, а только под контролем доктора. И не всегда стоит в первую очередь горстями пить таблетки.Изначально нужно изменить образ жизни, а не лечить, при этом не меняя ни сон, ни физическую активность, ни питание, ни режим дня, ни вредные привычки – ничего.Волшебной таблетки не существует, любое из заболеваний (климакс таковым не является, это нормальный период в жизни женщин) можно предотвратить или облегчить здоровым образом жизни. Поэтому помни, что лекарство – не единственный метод борьбы с неприятными симптомами.Вообще под лечением климакса подразумевают именно борьбу с симптомами, ведь само состояние нельзя лечить – оно естественное. Но если у тебя есть климактерический синдром, не лишним будет принять средства для облегчения симптомов.Однако помни главное – назначить препараты при климаксе может только врач. Никакие лечебные средства не покупай в аптеке самостоятельно. Также не используй народные средства. Даже если ты слышала пять историй от бабушек и соседок, как им полегчало от народных средств, не повторяй этого.Во-первых, каждый организм индивидуален, и то, что не повредило (речь даже не о помощи) другим, может повредить тебе. Во-вторых, все препараты с недоказанной эффективностью, а также народные средства – это пустая трата денег, сил, а иногда и здоровья.Если тебя беспокоят определенные симптомы – пойди к врачу. Там тебе выпишут с учетом индивидуальных особенностей и анализов препараты (чаще всего гормональные – менопаузальная гормональная терапия (МГТ), либо на растительной основе), которые подойдут именно в твоем случае. Не занимайся самолечением ни в этом, ни в любых других случаях. Препараты для лечения может назначать только квалифицированный врач и только после осмотра.Ранний климаксКлимактерический период может быть ранним, если начинается до определенного возраста «нормы». Когда же начинается ранний климакс? В этом определяющую роль играет возраст женщины. Ранним принято его считать, если он начался (появились признаки) у женщин возрастом до 40 лет. Именно в этом возрасте должны проявиться один или несколько симптомов.Причин для раннего климакса достаточно много, поэтому стоит избегать тех факторов, которые могут приблизить менопаузу (если это возможно и у тебя есть такое желание).Вот какие причины могут вызвать ранний климакс:онкологические заболевания и сопровождающее их лечение (химио- и лучевая терапия)синдром резистентных яичников женщинистощение яичников возможно станет причиной раннего климаксаранее проведенные абортычаще всего ранний климакс вызывает генетическая предрасположенностькурение, алкоголь, употребление наркотических веществ и другие вредные привычкиесли женщина имеет нарушения психики, депрессия и подобные типы психических заболеванийхирургическое вмешательство в органы мочеполовой системызаболевания, передающиеся половым путем, которые вызывают воспалениехромосомные отклонения также могут стать причиной раннего климакса.Лечение раннего климакса, как и обычного, может назначать только профессионал. Но обращаться к нему нужно сразу – раннее лечение с большей вероятностью может гарантировать эффективность и выздоровление. Если же лечение будет не раннее, то момент может быть упущен.Важно понимать, что ранний климакс – не очень частое явление, но возможное. Нужно знать симптомы климакса и отметить их появление на ранней стадии. Иначе материнство в 35-40-летнем возрасте (если начнется ранний климакс) будет невозможным.Патологический климаксПатологический климакс – это не какой-то особый вид климакса. Важно понимать, что этот период может проходить нормально, не принося особого дискомфорта, а может значительно ухудшать жизнь. Во втором случае это и называется патологический климакс.Что же относится до патологий? Заболевания сердечно-сосудистой системы, мочеполовой системы, остеопороз, приливы, которые сложно терпеть.Важно понимать, что так быть не должно. Патологический климакс можно – и нужно лечить. Только средство для лечения должен подобрать компетентный специалист. И важно не начинать лечения без анализов и выяснения всех обстоятельств.Постарайся обойтись без народных средств. Их эффективность не доказана, как и возможные риски и вред, но вероятность последних намного выше, чем возможного облегчения.Главное, что ты можешь сделать для лечения патологического проявления климакса, - это наладить режим труда и отдыха, высыпаться, правильно питаться, вести активный образ жизни, заниматься спортом, не допускать сильного стресса.Если в твоей жизни много стрессовых ситуаций или из-за климакса значительно повысилась тревожность, обратись кроме гинеколога, еще и к психотерапевту, чтобы он назначил тебе успокоительные таблетки или седативный препарат. Не бойся их принимать – успокоительными или седативным ты себе не навредишь, если будешь принимать их по назначению доктора, зато свое психологическое здоровье значительно улучшишь.Заботься о себе, вовремя отслеживай симптомы, обращайся к доктору, и климакс принесет тебе не страдания, а новый интересный этап жизни.