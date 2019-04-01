Похудеть к лету: диетологи назвали лучшие жиросжигающие продукты

Продукты для борьбы с лишним весом действительно существуют.Однако, помните, что качественное избавление от лишних килограммов состоит из нескольких факторов, и правильное диетическое меню - это только один из них.1. Яичные белкиЯйца являются идеальным белком, так как содержат в своем составе все необходимые для поддержания здоровья аминокислоты. Кроме того, употребление разнообразия аминокислот необходимо для предотвращения распада мышечной ткани.2. Жирная рыбаНапример, кижуч, палтус. Жирная рыба является источником омега-3 жирных кислот, которые в свою очередь улучшают жировой обмен, снижают количество "плохого холестерина". Также рыбий жир прекрасно насыщает организм.3. Листовые овощиНапример, руккола, салат корн и т.д. Листовые овощи являются источником клетчатки, необходимой для нормализации работы кишечника. Кроме того, это значительные по объему и при этом низкокалорийные продукты.4. Низкогликемические ягодыНапример, черника, голубика, клубника. Низкогликемические ягоды являются источником витаминов и минералов, но при этом значительно не повышают уровень глюкозы в крови, что крайне важно при снижении веса.5. ОрехиГорсть орехов будет отличным перекусом вместо легкоусвояемых углеводов. Однако, переигрывать не стоит: этой дозы в дополнение к другим диетическим продуктам более чем достаточно для похудения.