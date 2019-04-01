Медики назвали первые симптомы сотрясения головного мозга

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Очень важно распознать эту травму вовремя, чтобы избежать опасных последствий.Как правило, сотрясение мозга развивается уже в первые минуты после получения травмы, но на появление первых симптомов может уйти несколько часов.Как понять, что произошло сотрясение мозга:Пульсирующая головная боль;Кратковременная потеря сознания;Шум в ушах;Слабость;Головокружение;Тошнота, рвота;Двоение в глазах, светобоязнь;Повышенная чувствительность к шуму;Нарушение координации: человек не может с закрытыми глазами дотронуться указательным пальцем кончика носа.При подозрении на сотрясение необходимо максимально оперативно обратиться за медицинской помощью. Ни в коем случае нельзя давать обезболивающие вроде аспирина, так как они повышают риск мозговых кровоизлияний.