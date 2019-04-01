Супрун рассказала, чем вредны усилители вкуса и запаха

Глутамат натрия - распространенная пищевая добавка, которая встречается в малопитательной пище: чипсах, вермишели быстрого приготовления, китайской еде, соевом соусе, грибах и курином бульоне.Некоторые люди после употребления таких продуктов могут жаловаться на головную боль, отечность и покраснение лица, тошноту, повышенное сердцебиение, и прочее.И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отметила, что глутамат натрия - это соль глутаминовой кислоты. Он усиливает желание съесть больше такой пищи. Глутамат естественно присутствует в традиционных азиатских блюдах, и ему приписывают вкус насыщенной душистой еды "умами", пятый вкус, помимо сладкого, соленого, кислого и горького.Ульяна Супрун: “ Многочисленные исследования показали, что от глутамата натрия действительно может быть плохо, но только чувствительным к нему людям. В целом он безопасен в достаточно высоких дозах, ведь мы сами создаем глутаминовую кислоту.Глутаминовая кислота также один из наиболее распространенных нейромедиаторов в мозге. Нейроны выделяют его, когда общаются между собой. Но много глутаминовой кислоты в мозге не на пользу. Исследования показали, что когда ее сверх меры - нейроны начинают гибнуть.”То есть, продукты с глутаматом не могут повредить мозгу. Ведь кислота, которую производит соль, не поступает в центральную нервную систему – из-за того, что не преодолевают барьер между кровью и мозгом. Мозг сам образует необходимое количество глутаминовой кислоты.Итак: если вы будете употреблять небольшое количество вышеперечисленных продуктов, то это не навредит организму.Что будет, если употреблять чрезмерное количество глутамат натрия1. Эта составляющая преимущественно содержится в малопотребительной пище. Последняя не имеет клетчатки, витаминов или необходимых нам полезных веществ. Единственное, что человек получает с нее – калории и интенсивный вкус, что увеличивает желание есть эту еду еще.2. Человеку может стать плохо. Так, глутамат в пище не связан с белками. Поэтому он быстрее проникает в кровь, поэтому его концентрация резко возрастает. Чувствительным людям к этому веществу может становиться плохо. Зато, природный глутамат пищи, который есть в помидорах, грибах или курятине, связанный с белками. Он проникает в кровь постепенно без резкого роста.3. Через содержание натрия у человека может повышаться давление, нарушаться работа почек и сердца. Поэтому людям с сердечно-сосудистыми болезнями следует избегать не только соленой еды, а и всего, что имеет много натрия, в том числе глутамата натрия.