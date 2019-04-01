Медики рассказали, как снизить артериальное давление без лекарств

Исследователи заявили, что благодаря кефиру нормализуется связь между пищеварительной и нервной системами организма.Данные совместной работы ученых из Обернского университета (США) и специалистов Университета Вила Велья (Бразилия) свидетельствуют, что употребление кефира очень полезно для гипертоников – этот продукт помогает им снижать повышенное давление.Еще раньше было установлено, что дисбаланс бактериальной флоры в кишечнике способствует скачкам артериального давления. Эксперимент с крысами, страдавшими от гипертонии, помог ученым сделать вывод о том, что пробиотики, содержащиеся в кефире, обеспечивают связь между кишечником и головным мозгом, включающую антигипертонические механизмы.Во время испытаний животных, больных гипертонией, поделили на группы: первая регулярно получала кефир, вторая была лишена этого продукта. В контрольной группе находились здоровые крысы. Спустя девять недель исследователи проверили состояние животных, и выяснилось, что в «кефирной» группе кисломолочный напиток помог грызунам нормализовать давление. У этих крыс, как оказалось, улучшилась барьерная функция кишечника, благодаря которой в кровь не проникают патогенные микроорганизмы. В их организме снизился уровень эндотоксинов - токсических веществ, способных нарушать клеточную целостность.Ученые резюмировали, что благодаря кефирным пробиотикам пищеварительная и нервная системы начали функционировать в особом режиме согласованности, который в итоге помог снизить повышенное давление у болеющих животных.«Кефир восстановил естественный баланс между четырьмя основными полезными бактериями, обитающими в кишечнике, и специфическим ферментом в головном мозге, от которого зависит нормальная функция нервной системы», - заявили научные специалисты.