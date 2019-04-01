Медики назвали напиток, защищающий от старческого слабоумия

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Исследователи пришли к выводу, что регулярное употребление апельсинового сока почти на 50% повышает защищенность человека от развития смертельно опасного нейродегенеративного заболевания.Журнал Neurology опубликовал данные исследования, проведенного учеными из Гарвардского университета, - его результаты свидетельствуют о высокой эффективности апельсинового сока в деле предотвращения старческого слабоумия.Гарвардские специалисты провели эксперимент с участием 28 тысяч мужчин, живущих в США. Эксперимент был начат в 1986 году, его участникам следовало употреблять в пищу большое количество фруктов и овощей. К началу испытаний средний возраст добровольцев составлял 51 год, к финалу – 73 года.«Одним из наиболее важных факторов в этом исследовании является то, что мы смогли исследовать и отслеживать такую большую группу мужчин в течение 20-летнего периода, - это позволило получить очень убедительные результаты», - отметил ведущий автор исследования Чанчжэн Юань.Ученые выяснили, что употребление овощей и фруктов эффективно защищает от развития симптомов слабоумия, - в частности, от такого красноречивого признака данного заболевания, как проблемы с памятью. Специалисты выяснили, что обилие растительной пищи в рационе снижает риск появления слабоумия на 34%.Но еще более надежным защитником от возникновения симптомов слабоумия, как оказалось, является апельсиновый сок. У мужчин, которые выпивали стакан свежевыжатого апельсинового сока в день, вероятность развития данного недуга снизилась на 47%.«Апельсиновый сок и зеленые листовые овощи наиболее позитивно влияли на память и мышление самых пожилых мужчин», - резюмировали авторы работы.