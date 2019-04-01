Медики назвали напиток, облегчающий токсикоз при беременности

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Можно ли пить отвар шиповника при беременности: проверенные факты.Шиповник известен своими полезными свойствами уже давно. В его составе обнаружено множество важных для организма веществ. Пожалуй, каждый из нас помнит, когда мама заваривали ягодки-бутончики, чтобы вылечить нас от простуды. Но у шиповника гораздо больший спектр действия, чем профилактика ОРВИ.Он обладает общеукрепляющим и тонизирующим свойствами, помогает при пищеварительных и почечных расстройствах, применяется для подавления различных внутренних воспалительных процессов. Среди назначений средств на основе шиповника лечебно-профилактические мероприятия для нормализации давления, восстановления функций сосудов и мочеполовой системы.По количеству некоторых веществ, плоды шиповника считаются самыми богатыми, например, аскорбиновой кислоты и каротина. В домашних условиях чаще всего применяются шиповниковые отвары: прокипятил ягодки, дал настояться и можно пить, как обычный чай. А если добавить немного малинки и меда, то лучшего средства от простуды ни сыскать.Возникает вопрос: можно ли пить отвар шиповника при беременности, ведь это такое состояние, когда нужно быть предельно осторожным в лечении и профилактике различных болезней?Средства на основе шиповника в период гестацииХотя беременность – это не болезнь, а лишь временное изменение состояния женщины, в этот период желательно избегать инфекций. Ведь даже банальная простуда может повлиять на ход роста и развития малыша. А если взять в учет, что женщине не разрешено принимать сильнодействующих препаратов, то процесс лечения сильно затягивается. Чего не скажешь о шиповнике. Отвары будут самым лучшим домашним лекарством. А если его пить регулярно, лучшей профилактики простуды и прочих вирусных заболеваний не придумать. Укрепление и поддержание иммунного барьера, как одно из свойств растения, способствует тому, что будущая мамочка реже будет болеть, то есть меньше подвергать опасности растущего внутри нее ребеночка.Итак, первое полезное качество отвара шиповника для беременных – профилактика вирусных инфекций.Второе – ненавязчивая «разгрузка» почек, диуретическое средство. Однако не стоит злоупотреблять. Рекомендовано выпивать не более 4 стаканов шиповникового отвара в день.Проблемы при беременности, решаемые с помощью шиповникаПерестройка организма женщины, вызванная периодом гестации, нередко вызывает сбои в работе органов и систем. Имея плоды шиповника под рукой (благо, растение общедоступно), можно оказать профилактическое воздействие на такие процессы: укрепить иммунитет; повысить прочность и эластичность сосудов; контролировать уровень вредного холестерина в крови; стимулировать работу эндокринной системы; поддерживать ряд метаболических процессов; снизить воздействие на организм различных аллергенов; очистить организм от шлаков и токсинов; поддержать нормальную функцию печени; ускорить процессы заживления и регенерации тканей. И этот только заслуга аскорбиновой кислоты, мы уже не говорим о других веществах, запас которых будет восполняться при регулярном употреблении отвара плодов шиповника.Как приготовить средствоПеред тем, как будете использовать ягодки, помойте их и просушите. Для лучшего «витаминизирования» напитка, желательно плоды растолочь. Приготовить отвар на основе шиповника можно разными способами. Растолченные плоды засыпаем в термос (20 г), туда же кипяточку пол-литра. Герметично закрываем емкость и оставляем на 6-8 часов (например, на ночь). Перед употреблением нужно процедить. Разделите эту порцию настоя на весь день.Пропорции те же, но будем не настаивать, а кипятить, минут десять, не больше. Снимаем с огня, укутываем кастрюльку на пол часика. Перед употреблением процеживаем. По вкусу можно добавить медку, сахарку. Пейте отвар перед едой, и никакие хвори Вас не побеспокоят. Всыпаем горсть ягод (высушенных или свежих) в кипящую воду. Снова доводим до кипения и выключаем. Даем настояться. Если не нравится специфический вкус плодов «дикой розы», Вам в помощь куча других полезных ягодок и растений: смородина, малина, облепиха, клюква, земляника, брусника, листья крапивы.Вот так просто беременная женщина может поддерживать хорошее самочувствие. Однако не превышайте допустимых дозировок, обязательно посоветуйтесь с врачом, у которого наблюдаетесь, можно ли Вам пить отвар шиповника при беременности. И это важно, так как при больших количествах это сильные нагрузки на почки. Шиповниковые чаи не рекомендованы при язве желудка, гастритах повышенной кислотности, высоком АД, ряде сердечно-сосудистых заболеваний и дерматологических проблемах.