Медики рассказали, почему нужно есть больше свежих фруктов

Медики раскрыли неожиданное свойство витамина С.Медики раскрыли неожиданное свойство витамина С. Ряд исследований показал, что прием витамина С сокращает пребывание пациентов в реанимации.Группа международных ученых пришла к выводу, что витамин С обладает эпигенетическим эффектом. Результаты финско-австралийской группы исследователей под руководством Элизабет Чокер показали: витамин С оказывает различное влияние на состояние здоровья и может влиять на практические результаты. В частности, на продолжительность пребывания в реанимации.Специалисты проанализировали данные 18 контролируемых испытаний, в которых участники принимали витамин С. Было установлено, что в среднем использование витамина С сокращало нахождение пациентов в отделении интенсивной терапии на 7,8%."В шести исследованиях пероральный прием витамина С в количестве 2 грамма в день уменьшал время пребывания в реанимационных отделениях в среднем на 8,6%", - отметили авторы проекта.Специалисты считают, что необходимо продолжить исследования в поиске оптимальной дозировки витамина С для эффективного восстановления пациентов отделений интенсивной терапии. Например, нужно выяснить, как будет действовать витамин в количестве выше 2 граммов в день. также должна быть исследован для пациентов реанимации.