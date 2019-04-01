Врачи рассказали, как преодолеть весенний авитаминоз

Авитаминоз – состояние, вызванное недостатком витаминов в организме.Теплую и раннюю весну обещают синоптики в Украине. Уже в начале апреля прогнозируют вполне летнюю погоду – местами до плюс 28-ми.Чтобы встретить теплые лучи активно и в хорошем настроении, стоит уже сейчас избавляться от авитаминоза. Ведь именно весной иммунная система – самая слабая. Как же сделать это максимально эффективно?Если просыпаться вовремя, пить натощак стакан теплой воды и идти на пробежку – все войдет в привычку и станет работать вам на пользу.Чувствовать себя, потребности и прихоти своего организма советует преподаватель йоги – Татьяна Куцин. Она рекомендует читать несколько страниц в день интересной книги, медитировать, заниматься любимым хобби и не "приносить" работу на дом.И физический голод удовлетворять нужно с умом. Диетолог Наталья Бочарова пригласила на свою кухню съемочную группу "Сегодня", чтобы рассказать, как разнообразить свой рацион.Специалист по питанию отмечает, что на столе каждой семьи должен быть яркий маргиланский редис – корнеплод, богатый витаминами, микроэлементами и полифенолами. Его можно натертым добавлять в зеленые салаты. Или же использовать как основу под бутерброды, дополнив пюре из гороха, нутом, хумусом, творогом со специями и микрогрином. А еще советует не бояться новых продуктов – весенних листьев черемши или всегда доступного авокадо.Правильная и яркая еда, спорт, хорошее настроение и хотя бы час в день для саморазвития – тогда никакие весенние обострения вам не страшны.