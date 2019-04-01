Медики назвали вредные сочетания полезных продуктов

Иногда механизмы пищеварения делают полезные пищевые комбинации вредными.Многие думают, что если совместить два полезных продукта, то организм получит вдвое больше полезных компонентов. Однако некоторые такие сочетания могут навредить здоровью.Специалисты назвали самые популярные продукты, которые не нужно есть вместе:Помидоры и огурцыНа столе украинца часто можно встретить салат из этих овощей. Однако их лучше не смешивать. Дело в том, что огурцы относятся к щелочным продуктам, а помидоры – к кислотным. Каждый из этих овощей организм переваривает разными способами, процессы которых не могут происходить одновременно. В итоге у человека возникают проблемы с пищеварением.Омлет с сыром и бекономЛюди часто готовят это блюдо на завтрак. Однако стоит помнить, что в каждом компоненте много белка. Если злоупотреблять им, могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем из-за избытка белка.Паста с томатом и сыромНе стоит сочетать кислые продукты (помидоры) и крахмалистые углеводы (паста), так как это нарушит процесс пищеварения. Добавленный в пасту сыр лишь усугубит положение.Фруктовый десертНе стоит есть свежие фрукты сразу после приема пищи. Ведь сначала желудок будет переваривать жирную и белковую еду. Этот процесс займет немало времени. За этот период фрукты могут успеть забродить.Молоко и бананыСочетание этих двух продуктов распространено в смузи и молочных коктейлях. Но есть вместе их не стоит.Молоко и бананы плохо перевариваются и вызывают тяжесть в желудке.