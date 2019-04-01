Медики назвали вредные сочетания полезных продуктов
Многие думают, что если совместить два полезных продукта, то организм получит вдвое больше полезных компонентов. Однако некоторые такие сочетания могут навредить здоровью.
Специалисты назвали самые популярные продукты, которые не нужно есть вместе:
Помидоры и огурцы
На столе украинца часто можно встретить салат из этих овощей. Однако их лучше не смешивать. Дело в том, что огурцы относятся к щелочным продуктам, а помидоры – к кислотным. Каждый из этих овощей организм переваривает разными способами, процессы которых не могут происходить одновременно. В итоге у человека возникают проблемы с пищеварением.
Омлет с сыром и беконом
Люди часто готовят это блюдо на завтрак. Однако стоит помнить, что в каждом компоненте много белка. Если злоупотреблять им, могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем из-за избытка белка.
Паста с томатом и сыром
Не стоит сочетать кислые продукты (помидоры) и крахмалистые углеводы (паста), так как это нарушит процесс пищеварения. Добавленный в пасту сыр лишь усугубит положение.
Фруктовый десерт
Не стоит есть свежие фрукты сразу после приема пищи. Ведь сначала желудок будет переваривать жирную и белковую еду. Этот процесс займет немало времени. За этот период фрукты могут успеть забродить.
Молоко и бананы
Сочетание этих двух продуктов распространено в смузи и молочных коктейлях. Но есть вместе их не стоит.
Молоко и бананы плохо перевариваются и вызывают тяжесть в желудке.
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