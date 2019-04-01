Медики предупредили о смертельной опасности красного мяса

Даже небольшие порции такого мяса могут быть опасными для жизни.Даже относительно небольшие объемы употребляемого красного мяса - например, около пятидесяти граммов в день - заметно увеличивают вероятность преждевременной смерти от всех причин. К таким выводам, как сообщает издание Nutrients, пришли ученые из Соединенных Штатов Америки.Красное, а также переработанное мясо - это, как считается, канцерогены. Соответственно, в руководствах по здоровому питанию рекомендуется не есть его вообще или есть в очень ограниченных количествах, заменив рыбой и птицей.«Существующие исследования, посвященные рискам, создаваемым употреблением красного мяса, рассматривают, как правило, людей, которые употребляют его в больших количествах. То есть, не совсем ясно, каким рискам подвергаются люди, которые едят красное мясо только иногда», - рассказывает Саид Мастура Алшахрани, сотрудник Университета Лома Линда.Ученые под руководством Алшахрани решили выяснить, чем опасно красное мясо в незначительных количествах, и провели для этого исследование, использовав медицинские данные о почти сотне тысяч прихожан Церкви адвентистов седьмого дня. Прихожане оказались идеальными подопытными для такого исследования - они по большей части вегетарианцы, а если и употребляют красное мясо, то совсем немного.Сравнив данные, полученные с интервалом в двенадцать лет, ученые установили, что красное мясо опасно для здоровья даже в незначительных количествах.«Даже небольшие объемы красного мяса повышают риск ранней смерти от всех причин. То есть, от его употребления действительно лучше отказаться полностью», - отмечает Алшахрани.