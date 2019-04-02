Как правильно варить бурый рис, чтобы не навредить здоровью
Бурый рис еще называют коричневым или цельнозерновым. При обработке с него снимается лишь верхняя желтая кожура, при этом отрубная оболочка остается на рисовом зерне. По сравнению с белым, бурый рис более питательный и содержит больше клетчатки.
Кроме этого, коричневый рис обладает ярко-выраженным ореховым привкусом. Он хорошо сочетается с копченой рыбой, имбирем и соевым соусом.
Бурый рис варится дольше, чем белый – около 30-35 минут. Чтобы он получится рассыпчатым, нужно готовить его на умеренном огне большую часть времени, а в последние 5-10 минут снять с огня, накрыть крышкой и дать остаткам жидкости впитаться.
Как варить бурый рис
Ингредиенты:
250 г коричневого риса
500 мл воды
Рецепт приготовления:
Вам понадобится кастрюля среднего размера с хорошо прилегающей крышкой.
Положите рис в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения и уменьшите нагрев.
Готовьте 30 минут, затем выключите огонь.
Быстро накройте крышкой и оставьте плотно закрытым еще на 5-10 минут, чтобы рис впитал оставшуюся воду.
Подавайте бурый рис сразу с тушеным мясом или карри, рыбой, курицей или тофу.
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