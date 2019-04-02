Как правильно варить бурый рис, чтобы не навредить здоровью

Коричневый рис считается более полезным.Бурый рис еще называют коричневым или цельнозерновым. При обработке с него снимается лишь верхняя желтая кожура, при этом отрубная оболочка остается на рисовом зерне. По сравнению с белым, бурый рис более питательный и содержит больше клетчатки.Кроме этого, коричневый рис обладает ярко-выраженным ореховым привкусом. Он хорошо сочетается с копченой рыбой, имбирем и соевым соусом.Бурый рис варится дольше, чем белый – около 30-35 минут. Чтобы он получится рассыпчатым, нужно готовить его на умеренном огне большую часть времени, а в последние 5-10 минут снять с огня, накрыть крышкой и дать остаткам жидкости впитаться.Как варить бурый рисИнгредиенты:250 г коричневого риса500 мл водыРецепт приготовления:Вам понадобится кастрюля среднего размера с хорошо прилегающей крышкой.Положите рис в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения и уменьшите нагрев.Готовьте 30 минут, затем выключите огонь.Быстро накройте крышкой и оставьте плотно закрытым еще на 5-10 минут, чтобы рис впитал оставшуюся воду.Подавайте бурый рис сразу с тушеным мясом или карри, рыбой, курицей или тофу.