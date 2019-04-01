Врачи назвали продукты, которые могут вызвать слепоту

Сладости могут оказывать пагубное влияние на зрение человека.Ученые утверждают, что их употребление способно усугублять многие заболевания глаз, сообщают "Аргументы и факты". Например, при возрастной макулярной дегенерации простые сахара приводят к воспалению, при катаракте – к набуханию и изменениям в хрусталике, подчеркивают исследователи.У страдающих ретинопатией сахар вызывает необратимые повреждения кровеносных сосудов сетчатки, что может привести даже к потери зрения и слепоте. У людей с глаукомой высокий уровень сахара в крови может привести к сужению кровеносных сосудов в глазах, что может также влиять на потерю зрения.По данным Всемирной организации здравоохранения, проблемы со зрением имеют 300 млн людей в мире, при этом о многом говорит поедание сладостей.