Названы продукты, понижающие кровяное давление

Медики назвали топ-5 продуктов для улучшения здоровья.Нормализовать повышенное кровяное давление можно при помощи простых и недорогих продуктов и напитков.К такому выводу пришли исследователи из США, которые изучали влияние разных компонентов на здоровье человека, пишет АиФ Украина. От гипертонии они посоветовали употреблять пять продуктов, в том числе и кофе.Секрет кроется в высоком содержания калия. Чем его больше, тем полезнее еда или напиток для гипертоников. Поэтому в топ-5 "спасателей" от высокого давления вошли, кроме кофе, бананы, огурцы, шпинат, фасоль, авокадо.Также больным гипертонией посоветовали уменьшить потребление продуктов с содержанием натрия, то есть соли.