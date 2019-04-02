Комаровский рассказал, как правильно парить ноги при простуде

Можно ли парить ноги при простуде: честный ответ доктора Комаровского.То есть, ни у кого почему-то не возникает вопрос: «А надо ли вообще парить ноги?».«Хотел бы обратить ваше внимание на то, что медицинская наука относится к процессу под названием «парить ноги» не просто скептически, а крайне негативно. А с учетом того факта, что ожоговые центры регулярно встречаются с детьми и взрослыми, которые засунули ноги в кипяток, то медицинская наука видит в этом процессе так много минусов и так мало плюсов, что категорически не рекомендует парить ноги никому, никогда и ни при каких обстоятельствах». - заключил Евгений Комаровский.