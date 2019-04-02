Врачи объяснили, почему желательно отказаться от кофе

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Что произойдет с телом, если ты откажешься от кофеина?Не знаем как ты, а мы слабо представляем себе утро без кофе - желательно, двойного. Впрочем, иногда стоит попробовать отказаться от своей зависимости слабости, чтобы увидеть удивительные метаморфозы, которые произойдут с организмом, когда он перестанет получать кофеин.Кстати, кофеин - это не только эспрессо и латте, это еще и чай, кола, другие напитки вроде энергетиков. Да, будет непросто. Но вернемся к последствиям отказа, о которых нашим британским коллегам рассказала велнес-коуч Элисон Стоктон.Отказавшись от кофеина, ты:Можешь стать менее беспокойной и тревожной, но не сразуКофеин стимулирует выработку гормона стресса, кортизола, поэтому отказ от него может сделать тебя более уравновешенной и спокойной, но...не сразу же. Дело в том, что кофейная зависимость или привычка на первых порах будет вызывать панику: «Как же я проснусь без кофе?», ведь это привычный утренний ритуал. Спустя неделю ты будешь относиться к своей «аскезе» гораздо легче.Можешь почувствовать головную больВ этом виноват синдром отмены, но встречается он не всегда, а, как правило, у людей, которые употребляли 500 и более мг кофеина в день (примерно 5 порций эспрессо). Чтобы этого не случилось, пей побольше чистой воды и травяного чая с мятой.Заметишь, что кожа стала лучшеКофе в частности и кофеин в целом - диуретик, который приводит к обезвоживанию, а когда ты прекращает их употреблять, то очень помогаешь своей коже. Девушки, ушедшие в завязку с кофе, замечали, что на лице стало меньше шелушений, а тон кожи стал более ровным и свежим.Можешь сбросить весЕсли ты пила, скажем, три чашки кофе, причем не американо, а латте или капучино, то отказ от этой привычки поможет сократить потребление калорий, о которых ты даже не догадывалась. О сахаре и всевозможных сиропах к кофе, кажется, можно даже не объяснять, но в трех сладких кофейных напитках может содержаться от 600 до 1150 килокалорий. Вот и підрахуй!Начнешь крепче спатьДаже те, кто нормально засыпает, выпив кофе после обеда, склонны спать более чутко и чаще просыпаться ночью - это данные, полученные в ходе медицинских исследований. Лишив своего организма стимулятора, кофеина, ты поможешь ему отрегулировать природные ритмы отдыха и активности, благодаря чему станешь спать лучше и чувствовать себя бодрой, даже если поспала меньше, чем обычно.Заметишь, что зубы стали белеепомимо самого пигмента, кислотность кофе плохо действует на эмаль, вызывая появление темных вкраплений и пятен. Если же отказаться от кофе и более пристально следить за питанием, зубы станут белее за месяц без каких-либо дополнительных действий.