Названа ягода, облегчающая токсикоз при беременности

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Клюква при беременности: природная польза для будущих мам.Несмотря на то, что наша страна не самая жаркая, в ней произрастает огромное количество ягод: клубника, малина, смородина, вишня… Некоторые виды прячутся от глаз, в частности, растут в лесах и на болотах. К ним можно отнести бруснику, ежевику, голубику и клюкву. Несмотря на то, что особой популярностью они не пользуются, именно в них содержится столько полезных веществ, сколько ни в одном другом съедобном растении.Особняком в этом списке находится клюква, поскольку в ней содержится целая кладезь витаминов, пектиновых веществ, органических кислот и сахаров. МедикФорум выяснил, в чем польза клюквы для будущей мамы, и как эту ягоду можно применять в пищу.Как собирать и хранить клюкву?Собирать клюкву не так уж и сложно, да и продается она почти круглый год - зимой, например, ее можно приобрести в замороженном виде, правда, полезная ценность продукта при этом сильно падает. А вот если хранить ягоду в бочке с водой, то она может сохранять свой вкус и свойства на протяжении целого года!Кстати, в США и Канаде клюква несколько отличается от нашей. Она крупноплодная, внутри каждой ягодки находится своеобразный воздушный мешочек. Благодаря этому свойству она может подниматься на поверхность воды. Это не только облегчает ее сбор, но и делает клюкву дешевле. Когда наступает время сбора ягод, поле просто заливают водой, после чего вылавливают всплывшие ягоды.клюкваОдной из главных особенностей продукта является содержание очень большого количества витамина C - по этому параметру ягоду легко можно сравнить с большинством цитрусовых. Среди других витаминов большего всего P и элементов группы B, а из прочих веществ можно отметить бетаин, биофлавоноиды, макро- и микроэлементы: очень много калия, чуть меньше йода, магния, меди, марганца, олова, серебра и так далее.Употребление клюквы во время беременностиЧто значит, если беременной женщине хочется клюквы? Значит, что надо эту ягоду добавить в пищу! Врачи не запрещают употреблять клюкву женщинам, которые находятся в положении. Наоборот, они сами зачастую рекомендуют ее кушать. Правда, сразу хотелось бы заметить, что перед употреблением необходимо проконсультироваться с доктором на предмет возможных противопоказаний. Клюква может быть противопоказана при беременности, если есть индивидуальные особенности организма или непереносимость продукта, что может привести к различным последствиям.А теперь поговорим о полезных свойствах этого чудесного продукта и о воздействии клюквы при беременности на организм на ранних сроках.Поскольку клюква содержит в себе достаточно большое количество флавоноидов, то позволяет значительно улучшить эластичность сосудов, что в свою очередь помогает лучше усваиваться витаминам. Почему это так важно при беременности? Да потому, что именно по сосудам поступают полезные элементы к малышу, который находится в утробе матери.Очень часто беременные страдают от заболеваний, связанных с мочевыводящими путями. Это, если можно так выразиться, почти норма. Связана проблема с тем, что происходит застой и последующее развитие бактерий в мочеточнике из-за гормонального сбоя, физиологической гипертонии некоторых внутренних органов, а также растущей матки, которая сдавливает собой мочеточники. В результате возникают такие заболевания как цистит, уретрит, пиелонефрит и так далее. Что же делает клюква? Она просто нейтрализует бактерии и микробы. Это, что интересно, уже не раз было доказано учеными: они брали пробы со стенок мочевого пузыря до и после употребления клюквы и клюквенного морса.клюква при беременностиВыяснилось, что во втором случае количество микробов сократилось в несколько тысяч раз! Также ученые выяснили, что если к некоторым лекарственным препаратами и антибиотикам (которые помогают лечить заболевания, связанные с мочеполовой системой) организм быстро привыкает - и они попросту перестают работать, то к клюкве организм не испытывает привыкания вовсе, поэтому она оказывается столь эффективной.Буквально каждая мама, родившая ребенка, знает, что такое отеки - они возникают практически у каждой девушки, находящейся в положении. Возникают отеки по той причине, что в связи с гормональной активностью и перестроением организма происходит нарушение обмена в тканях и клетках. Каждая будущая мать решает эту проблему по-своему, однако справиться с проблемой вам поможет клюква, вернее, морс из нее. Как выяснилось, вещества, содержащиеся в ягоде, позволяют улучшать водный обмен в тканях. Для этого необходимо пить клюквенный морс, причем в данном случае речь идет о большом количестве напитка - примерно 1,5-2 литра в день на протяжении целой недели. Этот способ действительно очень хорош, но существуют противопоказания, поэтому рекомендуется предварительная консультация со специалистом на этот счет.Хорошо помогает клюква и при пониженном иммунитете, с чем сталкиваются абсолютно все беременные девушки. В результате зачастую еще не родившая женщина заболевает сразу несколькими заболеваниями сразу, вылечить которые подчас очень трудно - иммунитета то нет! Здесь нам и пригодится клюквенный морс, содержащий множество полезных веществ. Он быстро приведет в норму организм и даже поможет справиться с некоторыми болезнями.клюкваПоможет клюква и при таких заболеваниях как кариес и пародонтоз. Клюква помогает бороться с заболеваниями полости рта, хотя, конечно, с кариесом ягоде справиться не под силу (проблему с кариесом может решить только стоматолог), а вот количество вредных микроорганизмов значительно уменьшится, в том числе и тех, которые вызывают тот самый злосчастный кариес.Наконец, ягода полезна при различных специфических заболеваниях, например, связанных с развитием плода. В этом случае ее употребление может рекомендовать ваш доктор.Как видите, клюква невероятно полезна. Но не забывайте о том, что в некоторых случаях она может навредить вам, а не принести пользу. Так, ее нельзя употреблять при язве, при заболеваниях, связанных с почками. Будьте внимательны! Проконсультируйтесь с врачом, чтобы быть уверенной в том, что именно вам клюква не навредит и порадуйте себя этой ягодой!