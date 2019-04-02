Медики подсказали, какой суп есть, чтобы не заболеть раком пищевода

Первые блюда, по словам диетолога, не являются обязательной составляющей здорового питания.Диетолог Екатерина Павлова отмечает, что самыми полезными являются овощные супы без жарки.Она отметила, что в овощном отваре очень много витаминов и микроэлементов.Первые блюда, по словам диетолога, не являются обязательной составляющей здорового питания. Также супы не стоит есть горячими, поскольку кипяток обжигает пищевод. "…на постоянной основе такая травматизация приводит к риску рака пищевода.У народов, которые привыкли пить горячий чай, во много раз чаще встречается рак пищевода", - предупредила Павлова.