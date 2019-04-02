Медики назвали продукты, помогающие при гипертонии

Врачи рассказали, как привести давление в норму: нужны всего лишь эти простые и недорогие продукты.Нормализовать повышенное кровяное давление можно при помощи простых и недорогих продуктов и напитков.От гипертонии они посоветовали употреблять пять продуктов, в том числе и кофе.Секрет кроется в высоком содержания калия. Чем его больше, тем полезнее еда или напиток для гипертоников. Поэтому в топ-5 «спасателей» от высокого давления вошли, кроме кофе, бананы, огурцы, шпинат, фасоль, авокадо.Кроме того, больным гипертонией посоветовали уменьшить потребление продуктов с содержанием натрия, то есть соли.Как ранее сообщал портал «Акценты», даже небольшая порция - 50 граммов в день - способна повысить риск преждевременной смерти. Об этом стало известно в результате большого исследования, которое провели американские ученые из калифорнийского Университета Лома Линда. Так, ученые выявили критическую опасность употребления красного мяса. В течение семнадцати лет ученые анализировали информацию о 96 тысячах человек, употребляющих красное мясо.Напомним, что для детоксикации печени, позволяющей очистить организм от токсичных веществ, полезно употреблять зеленые продукты, а также крестоцветные: различные виды капусты, в частности, брокколи, редьку, руколу. Об этом заявила врач-диетолог Оксана Скиталинская. Эти продукты повышают ресурс здоровья, а также позволяют всем другим клеткам работать в спокойном режиме, а не на грани истощения.Также портал «Акценты» писал, что огурец содержит много воды, которая нужна организму. Семена в овоще содержат магний, который идеально подходит для людей, страдающих от его дефицита. Потребление огурцов дает много преимуществ. Например, это уменьшение риска сердечно-сосудистых заболеваний. Магний и калий, которые являются ингредиентами огурца, играют важную роль в поддержании здоровья сердца и контроле артериального давления.