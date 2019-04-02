Как быстро похудеть: названы напитки, снижающие чувство голода

Врачи назвали напитки, помогающие похудеть максимально быстро: встречайте лето в форме.Потерять вес можно благодаря употреблению здоровой пищи и регулярным физическим упражнениям. Если вы хотите сбросить вес, то вам нужно добавить в рацион пару напитков.Потребление большего количества воды, согласно исследованию, способно помочь людям, сидящим на диете, скинуть килограммы.Также прием воды в определенное время дня усиливает воздействие, которое напиток оказывает на организм. Разумеется, это поспособствует ускорению процесса похудения.Люди, пьющие воду, могут увеличить свой метаболизм на 24-30% в течение примерно часа после ее потребления. Таким образом, те , кто сидит на диете, могут сжигать больше калорий.Национальный совет медицинской библиотекой США опубликовал исследование, где утверждается, что употребление 500 мл воды за 30 минут до приема пищи будет стимулировать людей, сидящих на диете, потреблять меньше калорий.Исследование с участием 48 взрослых людей среднего возраста показало, что те, кто пил воду, потеряли на 44% больше веса за 12-недельный период, чем те, кто этого не делал. Кроме того, исследования показали, что жажду часто ошибочно принимают за голод, поэтому, выпивая холодную воду, можно похудеть.Есть еще один способ, благодаря которому можно уменьшить свою талию – это чашка кофе.В качественном кофе содержится не только много антиоксидантов, но и, согласно исследованию, кофеин в кофе повышает метаболизм до 11% и увеличивает сжигание жира на 29%. Ученые рекомендуют пить черный натуральный кофе без молока и сахара.Еще в потере веса поможет зеленый чай. В результате исследования, опубликованного Национальной медицинской библиотекой США, зеленый чай содержит антиоксиданты, которые, как считается, помогают сжигать жир.Употребление зеленого чая поможет ускорить обмен веществ и уменьшить тягу к сладкому. В итоге это приведет к сокращению объема потребляемой пищи, к которому прибегают худеющие.