Медики объяснили, чем опасен избыток воды в организме

Избыток жидкости в организме пагубно влияет на самочувствие и здоровье, а также может быть смертельно опасным.Специалисты подчеркивают, что почки в состоянии обрабатывать 800-1000 мл воды в час. Если этот показатель выше, то орган просто не справляется. Тогда из организма вымываются витамины и микроэлементы.Кроме того, повышение уровня воды в организме может спровоцировать водяное опьянение. Оно повышает уровень кровяного давления в мозге, из-за чего возрастает риск его повреждения.Исследователи объясняют, что в почках есть "хранилище" для отфильтрованной воды, которое обеспечивает нужную концентрацию мочи при недостатке влаги. Но если человек регулярно употребляет много жидкости, почки перестают "экономить" и канальцы, созданные для реабсорбации, со временем приходят в негодность и перестают выполнять функцию хранилища.Это опасно тем, что если человек в жаркую погоду вдруг останется без влаги, почки не смогут справиться с ситуацией и насытить организм сэкономленной жидкостью. В таком случае обезвоживание наступит практически мгновенно.Также избыточная влага перенасыщает клетки печени и почек, они набухают и уже не так хорошо справляются со своими обязанностями. В связи с этим могут возникать отеки, провоцирующие повышение кровяного давления в сосудах. Как следствие сбоя работы сердечно-сосудистой системы – головные боли. Влага задерживается в лимфоузлах и снижается иммунитет.