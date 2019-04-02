Эксперты определили, на каком этаже комфортнее всего жить

Оптимальный этаж следует выбирать исходя из нескольких факторов.

Научные эксперты представили результаты новых исследований, которые позволяют понять, на какой высоте лучше всего жить для поддержания здоровья и хорошего самочувствия.

Наиболее комфортная для человека высота проживания - это по-настоящему проблематичный вопрос. Ученые назвали наиболее благоприятным с точки зрения психического здоровья проживания в доме с первого по третий этаж.

В то же время подобное правило оправдывает себя, если человек живет в экологически благополучном месте поблизости от зеленых насаждений. В условиях реальной жизни в современных городах проживания на нижних этажах часто оказывается связано как раз с различными неудобствами, чрезмерно раздражает и точно не идет на пользу здоровью. Уличная загазованность, повышенная влажность и чрезмерный шум - все это чувствуют на себе жители нижних этажей городских домов.

Что касается жизни на верхних этажах, то на большой высоте люди подвергаются воздействию высокого уровня электромагнитного излучения и вибраций, действующих на головной мозг, сосуды и нервную систему.

«Жители верхних этажей подвержены воздействию электромагнитных волн больше, чем хозяева квартир на нижних этажах. В Европе жить выше шестого этажа считается непрестижным. Семьям с детьми действительно лучше не селиться выше пятого этажа», - дали совет специалисты.
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Добавил kruzka в категорию Неврология

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