Эксперты определили, на каком этаже комфортнее всего жить

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Оптимальный этаж следует выбирать исходя из нескольких факторов.Научные эксперты представили результаты новых исследований, которые позволяют понять, на какой высоте лучше всего жить для поддержания здоровья и хорошего самочувствия.Наиболее комфортная для человека высота проживания - это по-настоящему проблематичный вопрос. Ученые назвали наиболее благоприятным с точки зрения психического здоровья проживания в доме с первого по третий этаж.В то же время подобное правило оправдывает себя, если человек живет в экологически благополучном месте поблизости от зеленых насаждений. В условиях реальной жизни в современных городах проживания на нижних этажах часто оказывается связано как раз с различными неудобствами, чрезмерно раздражает и точно не идет на пользу здоровью. Уличная загазованность, повышенная влажность и чрезмерный шум - все это чувствуют на себе жители нижних этажей городских домов.Что касается жизни на верхних этажах, то на большой высоте люди подвергаются воздействию высокого уровня электромагнитного излучения и вибраций, действующих на головной мозг, сосуды и нервную систему.«Жители верхних этажей подвержены воздействию электромагнитных волн больше, чем хозяева квартир на нижних этажах. В Европе жить выше шестого этажа считается непрестижным. Семьям с детьми действительно лучше не селиться выше пятого этажа», - дали совет специалисты.