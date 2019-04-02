Эксперты прокомментировали эффективность индивидуальных ДНК-диет

Подобная методика похудения не всегда приводит к нужным результатам.На этой неделе компания Digital Wellness выпустила новое приложение под названием DNA Diet Plan. План кажется простым: пользователь регистрируется онлайн и загружает свои данные либо из AncestryDNA, либо из 23andMe - двух популярных сервисов, предоставляющих людям подробные генетические профили.Затем DNA Diet Plan анализирует результаты тестов и мгновенно подсказывает, что нужно сделать, чтобы похудеть, основываясь на данных ДНК.По словам создателей, программа рассматривает свыше 100 аспектов ДНК клиента, а затем перерабатывает их до 20 советов по диете для каждого человека.Пользователь получает индивидуальные планы питания, списки продуктов, рецепты и даже упражнения. Приложение программы содержит инструмент, позволяющий пользователям сканировать штрих-коды продуктов питания в магазине и видеть, что о них говорится в DNA Diet Plan. В плане также учтены гены, связанные с безопасным употреблением алкоголя.Но что думают диетологи о таких приложениях?Большинство полагает, что универсальный подход к диете неправилен. Персонализация в определенной степени необходима. Специалисты рекомендуют в первую очередь обращаться к дипломированным диетологам.Поэтому, хотя идея о том, чтобы сразу же узнать, что купить в продуктовом магазине после того, как программа проанализирует ваши гены, звучит неплохо, возможно, лучше проконсультироваться со специалистом, прежде чем вносить радикальные изменения в рацион питания.