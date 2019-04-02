Как по состоянию кожи определить признаки диабета 2 типа

Как проявляются симптомы.Медики из Великобритании представили вниманию признаки на коже, которые могут быть предупреждающим признаком имеющегося диабета 2 типа.Симптомы диабета 2 типа включают в себя чувство очень сильной усталости, выделение большего количества мочи, чем обычно, необъяснимая потеря веса. Состояние может быть вызвано тем, что организм не вырабатывает достаточное количество гормона инсулина или организм не реагирует на него. По словам специалиста Мэтью Кейпхорна, прыщи и кисты на поверхности кожного покрова в некоторых случаях указывают на имеющееся заболевание.«Очень важно помнить, что у пациентов с недиагностированным диабетом 2 типа симптомы часто вообще отсутствуют. Первоначально и в течение многих лет заболевание может вообще не иметь заметных симптомов, что затрудняет диагностику, если его не выявить в рамках обычных программ скрининга здоровья. Изменение времени года, температуры или даже геля для душа способны также вызвать раздражение кожи. И всё же если высыпания на коже не проходят длительное время, то следует обратиться к врачу», - отметил эксперт.Врачи напоминают, что снизить риск диабета может помочь правильное питание, достаточная физическая активность, как минимум 150 минут в неделю. Не менее важно минимизировать стрессовую составляющую жизни.