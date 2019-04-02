Этот острый продукт способен продлить жизнь

Чем полезен перец чили.Специалисты рассказали о последствиях употребления перца чили. Выяснилось, что любители этого острого продукта могут продлить себе жизнь.В результате нескольких исследований удалось выяснить: испытуемые, употребляющие вышеназванный острый продукт или другие подобные, обладали большей продолжительностью жизни.Соответствующий вывод сделали американские эксперты, представляющие Гарвардский университет и Женский госпиталь Бригама. В наблюдениях использовалась информация около 500 000 человек возрастом 30-79 лет.Любители острой пищи лишь в редких случаях сталкивались с недугами сердечно-сосудистой системы по сравнению с испытуемыми с более здоровым рационом. Впрочем, всегда стоит помнить о противопоказаниях, поэтому перед употребление такой еды стоит проконсультироваться с врачами.